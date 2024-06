Golob zelo optimističen, v štabu Svobode v pričakovanju treh mandatov

Nekaj pred deseto uro zvečer je v štab Gibanja Svobode prišel predsednik stranke in vlade Robert Golob, ki se je najprej zahvalil volivcem, ki so se množično udeležili volitev in referendumov. »To je bil danes naš glavni cilj – da na evropske volitve pripeljemo čim več volivcev. Vesel sem, da je bila volilna udeležba daleč največja do sedaj. Ljudje pa so se zavedli pomembnosti vprašanj, ki so bile postavljene na referendumih. Pričakujem, da bo rezultat štirikrat za,« je bil optimističen Golob.

»Vesel sem, da je Slovenija na evropskih volitvah pokazala svoj levosredinski obraz. Skrajna desnica v Sloveniji ne bo prevladala,« je še dejal Golob, ki je po lastnih besedah zelo optimističen glede rezultata Svobode na evropskih volitvah.

Vzdušje v štabu Svobode postaja vse bolj prešerno. Prišli so vsi kandidati za evropske poslance, vse več je poslancev, ki nazdravljajo nadejanemu uspehu Svobode. Čestitke kolegov že sprejemata nosilka liste Irena Joveva, kakor tudi vodja podmladka stranke Matej Grah, ki je drugi na listi stranke. Več je negotovosti, kdo bo tretji poslanec stranke, če ga bo stranka seveda osvojila. Nekateri menijo, da bi lahko to bil obrambni minister Marjan Šarec. To seveda že odpira ugibanja, kdo bi ga lahko nadomestil - stave gredo proti državnemu sekretarju na ministrstvu za obrambo Damirju Črnčec.

»Zadovoljni smo, skromni in ponižni. V kampanji smo uspeli nagovoriti Slovence, sodelovali smo s civilni družbo. Višja volilna udeležba je zmeraj rezultat stabilnosti demokracije,« je kampanjo svoje stranke ocenil Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Svoboda.

Kako je priznanje Palestine tik pred evropskimi volitvami vplivalo na rezultat stranke? »Priznanje Palestine pred volitvami je bilo moralno etično dejanje in se je zgodilo silom prilike v tednu pred volitvami. Priznanje Palestine je odraz vrednot trenutne koalicije. Če ima to kakšno povezavo z rezultatom, pa bodo pokazali rezultati volitev,« je odgovoril poslanec največje vladne stranke Lenart Žavbi.

Sara Žibrat, podpredsednica stranke je prav tako zadovoljna s samo s kampanjo, saj da so bili prisotni po celi Sloveniji: »Cilj kampanje je bil približati evropske teme, kot so varnost in zeleni prehod, državljanom.«

Poslanci Gibanja Svoboda se bodo po naših informacijah priključili liberalni politični skupini Renew v evropskem parlamentu. Pogajanja o priključitvi politični skupini, ki se ji na evropski ravna napoveduje nekoliko slabši rezultat kot pred petimi leti.

V volilnem štabu so se po zaprtju volišč začeli zbirati predvsem poslanci stranki, ministrov še ni, predsednika vlade pa pričakujejo po deseti uri zvečer. Najeti prostor v središču Ljubljane je tokrat precej manjši, kot je bil ob rekordni zmagi na parlamentarnih volitvah leta 2022.