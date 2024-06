Tempo povezovanja Levice in Vesne po volitvah narekuje slednja

»Mislim, da je zelo slovenski pojav, da se mora najprej vsak sam stehtati, a prepričan sem, da čas povezovanja prihaja po evropskih volitvah. Zato je moj cilj in cilj Levice v Sloveniji ustvariti zeleno-levo koalicijo po evropskih volitvah,« je nekdanji koordinator Levice in minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec sredi maja v Delovem podkastu Moč politike govoril o potrebi po povezovanju med Levico in Vesno – zeleno stranko.

Po naših informacijah je bilo pred letošnjimi evropskimi volitvami več pogovorov o povezovanju obeh strank, ki pa niso obrodili sadov, dogovor je bil, da ta vprašanja resneje odprejo po 9. juniju.

Za oblikovanje skupne liste na evropskih volitvah naj bi bili bolj zainteresirani v Levici, a skupnega jezika na koncu niso našli. Spomnimo, stranka Levica se je v preteklosti že odločneje spogledovala z zeleno agendo v svojih programskih usmeritvah, a so pred leti tranzicijo stranke v bolj zeleno obarvano stranko opustili.

Neuradno je bila želja Vesne – zelene stranke, da se z nosilcem liste Vladimirjem Prebiličem, ki ni član stranke, sama stehta na evropskih volitvah. Vesna je zbrala 10,52 odstotka glasov, Prebilič pa je dobil mandat evropskega poslanca.

Iz kroga Vesne je slišati, da so ponudbo Levice za oblikovanje skupne liste pred volitvami zavrnili, saj so bili prepričani, da bodo na evropskih volitvah dosegli boljši rezultat od Levice. To se je tudi zgodilo, Levica je v svojem tretjem neuspešnem naskoku na Bruselj zbrala 4,75 odstotka glasov.

Povezovanje Levice in Vesne pred evropskimi volitvami bi pomenilo, da se povezujeta koalicijska in zunajparlamentarna stranka, kar da so želeli Levici obrniti v svoj prid, a v Vesni v to niso privolili. Zdaj, po evropskih volitvah, je situacija obrnjena, položaj Vesne glede pogajanja z Levico o povezovanju je na podlagi rezultata na evropskih volitvah precej boljši. V Vesni so povezovanju z Levico naklonjeni, a jasno je, da se jim v tem procesu ne mudi.

Kot je slišati, stališča glede povezovanja v Vesni, ki ji sopredsedujeta Urša Zgojznik in Uroš Macerl, še niso poenotena. V zraku pa je tudi vprašanje, ali bo vodenje stranke v (bližnji) prihodnosti prevzel Prebilič, ki velja za nekoliko bolj liberalno kot levičarsko usmerjenega politika.

Luka Mesec danes še ni poklical nobenega predstavnika Vesne. V stranki se bodo najprej posvetili oblikovanju pisarne evropskega poslanca, kjer želijo ambiciozno delovati v politični skupini Evropskih zelenih, medtem ko je Levica članica Evropske levice. Kljub temu da je večina programskih točk med strankama enaka, razlike obstajajo, še poudarjajo v Vesni.

Z Mescem se strinjajo, da bo v času do naslednjih državnozborskih volitev v slovenskem političnem prostoru treba preseči nepotrebna drobljenja in delitve. Pa še – ti procesi potrebujejo svoj čas in iskren interes vseh strani, brez soliranj in političnega pritiska.