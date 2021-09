Ljubljanska univerza si je glede vpisa tujih študentov premislila

Tuji študenti iz tretjih držav, ki so se med prvimi pritožili, ker sta jim ljubljanska in mariborska univerza zavrnili vpis na študij medicine, so v teh dneh dočakali tudi odgovore – a le z ljubljanske univerze, ki je ugodila njihovim pritožbam.



Na odziv vodstev obeh univerz še čakamo, v Gibanju za dostojno delo in socialno družbo, ki je skupaj z Delavsko svetovalnico študentom pritožbe tudi svetovalo, pa so pri tem dejali: »To pomeni, da so na ravni Univerze v Ljubljani očitno spremenili stališče.« Zapleti so po njihovem dokaz za pomanjkanje avtonomije univerze, medtem ko sedanji razplet »izvor problema« vrača k vladi in ministrstvu za izobraževanje.



Po dostopnih podatkih naj bi se na ljubljansko medicinsko fakulteto skupaj s Slovenci brez slovenskega državljanstva želelo vpisati okrog 120, na mariborsko pa dobrih 20 tujih študentov.



Po pisanju STA je mariborska medicinska fakulteta sprejela dva Slovenca brez našega državljanstva in nikogar iz držav zunaj EU, s čimer so »sledili določbam pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, po katerem imajo Slovenci brez slovenskega državljanstva pri razvrščanju prednost pred tujci iz tretjih držav«, k temu pa naj bi jih silile tudi kadrovske in prostorske omejitve, saj so na pobudo vlade vpis v prvi letnik povečali za deset – na 106 mest.



Spomnimo, da se je vlada v začetku leta odločila za povečanje vpisa na medicinskih fakultetah za državljane Slovenije in EU, ni pa zagotovila dodatnih sredstev in kadrov za izvedbo. Zato medicinske fakultete niso več sprejele vseh tujih študentov z enakim številom točk, torej odličnjakov, kot je bila praksa.



Obenem je ministrstvo za šolstvo julija sporočilo, da lahko fakultete naknadno sprejmejo odločitev, ali bodo razpis za tujce držav nečlanic EU sploh odprle. Za to sta se odločili obe fakulteti za medicino, ljubljanska in mariborska, in že po oddanih prijavah spremenili pogoje kandidiranja in vpis v programe omogočili zgolj Slovencem brez slovenskega državljanstva, torej osebam, ki so slovenskega rodu oziroma porekla in ki so aktivne v organizacijah Slovencev zunaj Slovenije ali so aktivno povezane s Slovenijo.



S tem sta izključili kandidate brez slovenskega državljanstva in brez statusa Slovenca. Pri tem sta se sklicevali na pravilnike, ki pa posameznim fakultetam naj ne bi omogočali naknadnega spreminjanja pogojev, kar so v sindikatu mladih označili za diskriminacijo.

