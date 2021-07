Ljubljanski cepilni center od danes na Metelkovi ulici 9

08.4

V Avstraliji ukrep zaprtja velja za skupno okoli 12 milijonov ljudi, med drugim v obeh največjih mestih Sydney in Melbourne. FOTO: Sandra Sanders/Reuters

V Avstraliji so danes za nedoločen čas podaljšali zaprtje Melbourna, ki bi se sicer po petih dneh moralo izteči v noči na sredo. »Te omejitve se preprosto ne morejo končati jutri ponoči,« je ob napovedi podaljšanja poudaril premier zvezne države Viktorija. Izbruha novega koronavirusa jim namreč še ni uspelo zajeziti.Skupno tako v Avstraliji pod zaprtjem ostaja okoli 12 milijonov ljudi, med drugim v obeh največjih mestih Sydney in Melbourne.V Sydneyju zaprtje traja že četrti teden zapored. Pristojni so odpravo omejitev obljubljali za konec meseca, a se ta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zdi vse bolj neverjetna. V zvezni državi Novi Južni Wales, katere prestolnica je Sydney, so namreč po današnjih podatkih potrdili 98 novih okužb z novim koronavirusom. V Viktoriji, kjer se nahaja Melbourne, medtem bolje kaže, saj so danes tam potrdili 13 novih okužb. Andrews je zato prebivalcem zatrdil, da že peto zaprtje javnega življenja prinaša rezultate, saj se jim je uspelo izogniti stotinam, morda tisočem novih primerov, a da morajo še malo potrpeti.Avstralija je dolgo veljala za zgled v boju s pandemijo covida-19, a po obdobju, ko niso imeli tako rekoč nobenih okužb, v zadnjem času te znova naraščajo. Cepljenje proti covidu-19 medtem napreduje relativno počasi.Po najnovejšem poročilu glede okužb z novim koronavirusom v Tokiu pred olimpijskimi igrami, ki se bodo začele v petek, ni novih pozitivnih primerov med športniki. V ponedeljek zjutraj so bili, kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, pozitivni na covid-19 le en novinar, začasni delavec in uslužbenec OI. Skupno število okužb s koronavirusom v olimpijskem okolju je od 1. julija naraslo na 58. Prejšnji dan so odkrili deset novih primerov, vključno s tremi športniki. Med drugim sta bila okužena dva nogometaša južnoafriške ekipe, ki sta že živela v olimpijski vasi.V Angliji danes odpravljajo ukrepe, ki so bili sprejeti za zajezitev epidemije novega koronavirusa. A ob naraščanju števila okuženih mnogi opozarjajo, da je ukrep preuranjen, premierpa ljudi poziva, naj ostanejo previdni. Od danes v Angliji ohranjanje medsebojne razdalje in nošenje zaščitnih mask nista več obvezni. Odpravili so tudi številne omejitve glede praznovanj in množičnih dogodkov. Nočni klubi in diskoteke pa lahko znova sprejemajo goste.Vlada se je za odpravo omejitev odločila, ker je precepljenih več kot dve tretjini odraslih prebivalcev. Ker je zato naval na bolnišnice manjši, se bo po oceni vlade zdravstveni sistem lahko spopadel z okužbami. A mnogi so do odprave zapovedane medsebojne razdalje kritični, saj na Otoku znova opažajo naraščanje števila okuženih, kar je predvsem posledica različice delta, ki se širi precej hitreje kot prejšnje različice. Od prvega julija so potrdili več kot pol milijona okužb, samo v soboto pa 54.000. Covid-19 je v Združenem kraljestvu doslej terjal več kot 128.600 smrtnih žrtev.Cepljenje proti covidu-19 bo od danes dalje potekalo na lokaciji Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Center na Metelkovi ulici 9, in ne več na Gospodarskem razstavišču. Hitro antigensko testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju pa se seli na lokacijo vstopne točke za odvzem brisov na parkirišču ob Metelkovi. Vsi zainteresirani se za cepljenje proti covidu-19 kot doslej lahko prijavijo na spletni strani ZD Ljubljana, z neposredno preusmeritvijo v nacionalni sistem za prijavo prek portala zVem . Prav tako je še vedno mogoča prijava pri osebnem zdravniku, so sporočili iz ZD Ljubljana.Zainteresirani se cepljenja lahko udeležijo tudi brez predhodnega naročanja v prosto dostopnih terminih, ki jih v ZD Ljubljana sproti objavljajo na spletni strani. Hitro antigensko testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter po dogovoru drugih poklicnih skupin bo na novi lokaciji do nadaljnjega potekalo ob ponedeljkih od 7. do 14. ure. Osebe se lahko testirajo v vozilu po sistemu »drive in« ali na testiranje pridejo peš, so še sporočili iz ZD Ljubljana.Množično hitro antigensko testiranje za splošno populacijo kot doslej poteka na lokaciji pred Mestno hišo vsak delovnik od 8. do 14. ure. Predhodno naročanje ni potrebno.