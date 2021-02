LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus znova vložile konstruktivno nezaupnico

Soglasja k nezaupnici ne namerava več umakniti

Potrebnih najmanj 46 glasov

Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus so v parlamentarni postopek ponovno vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade. Predlog so podprle z desetimi poslanskimi podpisi, vsaka od strank predlagateljic je prispevala dva, so pojasnili v Desusu.Glede na poslovniške roke bi o predlogu nezaupnice vladiposlanci lahko razpravljali in odločali že v petek, najpozneje pa prihodnjo sredo, piše STA. Najverjetnejši dan naj bi bil sicer ponedeljek. DZ namreč po poslovniku DZ o nezaupnici vladi oziroma o kandidatu za novega predsednika vlade odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga.Opozicijske stranke, združene v Koalicijo ustavnega loka (KUL), so konstruktivno nezaupnico ponovno vložile po manj kot enem mesecu od prve. 15. januarja so jo vložile z 42 poslanskimi podpisi, a glasovanja tedaj ni bilo, saj je Erjavec z obrazložitvijo, da iz epidemioloških razlogov ne bi mogli vsi podpisani poslanci glasovati v DZ, soglasje h kandidaturi umaknil.Erjavec je v tokratni izjavi za medije izrazil pričakovanje, da bo po vloženi nezaupnici v DZ čim prej sklicana izredna seja, na kateri bodo lahko pripravili razpravo. Napovedal je, da soglasja h konstruktivni nezaupnici, četudi bi tokrat znova prišlo do situacije, ko ne bi mogli glasovati vsi poslanci, ne bo umaknil.»Zdi se mi nujno, da na izredni seji opravimo razpravo o tem, v katero smer nas pelje aktualna vlada. Vidimo, da to ni smer, ki smo jo pričakovali in ki bi šla po poti temeljnih ustavnih načel. Mislim na delitev treh vej oblasti, vladavino prava, svobodo medijev, človekove pravice, načela, ki Slovenijo delajo za ustavno demokracijo. Bojim se, da aktualna vlada in njen predsednik vlagajo velike napore v to, da bi rahljali temeljna ustavna načela, nadzorne ustavne institucije in vzpostavili tako imenovano drugo republiko. Da bi šli po poti avtoritarne demokracije, v kateri ima glavno vlogo veliki vodja.«Nastopil je čas, da se poslanci odločijo, ali to politiko podpirajo ali ne, je ponovil in dodal, da v tokrat vloženem besedilu konstruktivne nezaupnice v primerjavi s prejšnjo ni bistvenih razlik. »Ne gre za to, ali bo Karl Erjavec mandatar, ampak za to, kakšno državo želimo,« je prepričan. »Fiasko bo, če se bo ta politika nadaljevala. To bo fiasko za naše državljanke in državljane, za Slovenijo in naš mednarodni položaj.«Dodal je še, da vlada v boju proti epidemiji novega koronavirusa nima učinkovitih rešitev, pač pa ukrepa v smeri omejevanja človekovih pravic in svoboščin, kar povzroča hude družbene posledice. V javnosti je po njegovem mnenju veliko nezadovoljstva, razpoloženje med ljudmi je slabo, prevladujeta strah in negotovost.Za uspeh nezaupnice je na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 glasov, LMŠ, SD, Levica in SAB pa jih imajo skupaj 39. Erjavec je podobno kot ob prvi vložitvi konstruktivne nezaupnice ponovil, da ima v poslanski skupini Desusa kot kandidat za mandatarja še najmanj tri glasove, o SMC pa je povedal, da v zadnjih dnevih z njegovimi poslanci ni opravil nobenih pogovorov in da nanje tudi ni pritiskal. »Presoditi morajo, kaj je dobro za državo in njene državljane,« je dodal na to temo.Tudi predsednik LMŠje napovedal, da bo tajno glasovanje priložnost za poslance, da izrazijo, česar javno morda ne morejo, pri tem pa znova poudaril, da kot opozicija nimajo česa izgubiti. In še: »Napovedujejo naj vedeževalci.«iz Leviceje poudaril, da stanje v Sloveniji ni bilo nikoli slabše, kot je v času vlade Janeza Janše, meni pa, da bo rezultat tesen.je ponovno zagotovila 12 glasov poslancev SD,pa pet glasov stranke SAB.