Logar gre po Erjavčevih stopinjah v Moskvo

V nadaljevanju preberite

Minister za zunanje zadeve Anže Logar načrtuje turnejo po državah vzhodnega partnerstva, da bi predstavil prioritete slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije. V tem okviru bo obiskal tudi Moskvo. Termini obiska se še usklajujejo, so nam sporočili z zunanjega ministrstva.

Glede na izrazito proameriški, natančneje protrumpovski obrat v slovenski zunanji politiki, odkar je usmerjanje zunanje politike prevzela največja vladna stranka SDS, ki ji pripada Logar, se je napovedovalo ohlajanje sicer tradicionalno dobrih odnosov z Rusijo, ki so jih gradile prejšnje vlade. Glavni skrbnik teh odnosov je bil dolgoletni zunanji minister Karl Erjavec. Spomnimo se, da sta SDS in tudi Nova Slovenija, ko sta bili v opoziciji, Erjavcu očitali prepogoste obiske Moskve in zanemarjanje odnosov z ZDA.