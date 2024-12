Nova stranka sredi januarja

Marko Lotrič, predsednik državnega sveta in ustanovitelj skupine Lotrič Metrology, bo uresničil svoje napovedi in predvidoma sredi prihodnjega meseca, 18. januarja, ustanovil novo politično stranko.

Imenovala naj bi se Fokus in si prizadevala za celovit in trajnosten razvoj države na različnih področjih s poudarkom na gospodarskem razvoju, skladnem regionalnem razvoju in vlaganjih v infrastrukturo, učinkovitem javnem servisu, dobrem upravljanju države ter kulturnem razvoju in identiteti.

Na vprašanje, kdo bodo še ustanovni člani, nam je Lotrič danes odgovoril: »Ustanovnih članov je več kot 200, ker jih je toliko potrebnih po zakonodaji, da se stranka lahko ustanovi. Vse druge informacije bomo sporočili 18. januarja.«

Da razmišlja o bolj aktivni vlogi na političnem parketu, je Lotrič nakazoval že nekaj mesecev, za Delovo Sobotno prilogo pa je septembra navedel, da bo njegova iniciativa prerasla v stranko, ko bodo ocenili, da je dovolj močna, in jo bodo registrirali kot politično stranko. »Povezal nas je drugačen pogled na zadeve in rešitve, ki jih potrebuje Slovenija. Res smo zaskrbljeni, kam gremo,« je dejal in navedel še, da je njihov namen izboljšati poslovno okolje.

Takrat je tudi razkril, da v njegovi iniciativi sodelujejo tudi župan Žirovnice Leopold Pogačar, podjetnika Igor Akrapovič in Marko Lukić ter strokovnjakinja za evropske projekte in sekretarka državnega sveta Monika Kirbiš Rojs. Vsaj o zadnji je znano, da je močno vpeta tudi v nastajanje nove stranke.

Kongres bo po naših informacijah na Brdu pri Kranju.