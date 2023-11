Luka Koper ima novo upravo

Nadzorniki Luke Koper so danes imenovali novo upravo Luke. Za predsednico uprave so imenovali dosedanjo predsednico uprave Nevenko Kržan, za člana pa Gregorja Beliča, dolgoletnega vodjo terminala za avtomobile in ro-ro v Luki Koper in Gorazda Jamnika, do sedaj regionalnega menedžerja v Zavarovalnici Triglav za Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Severno Makedonijo. Funkcijo bosta nova člana nastopila 1. januarja za dobo petih let, predsednici pa teče mandat v upravi od julija lani. Najbolj na tesno je šlo glasovanje pri Jamniku (ki je tudi brat vplivnega predsednika SID banke Boruta Jamnika), saj so bili glasovi za in proti izenačeni in je odločil dvojni glas predsednika nadzornega sveta Mirka Bandlja.

Nadzornikii so sprejeli tudi petletni strateški poslovni načrt Luke Koper do leta 2028.