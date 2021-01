Madžarska in Srbija kupujeta tudi na Kitajskem in v Rusiji

V boju za cepiva so najuspešnejše države, ki kupujejo na vseh trgih: evropskem, kitajskem in ruskem.



Srbija, ki uporablja cepiva vseh naštetih, se je na začetku tedna pohvalila, da je z 256.000 cepljenimi na četrtem mestu v svetu po številu cepljenih na milijon prebivalcev; pred njo so Velika Britanija, Malta in Islandija.



Take taktike kupovanja se je lotila tudi Madžarska, ki je že odobrila rusko cepivo Sputnik V, čeprav to še ni bilo odobreno na Evropski agenciji za zdravila (EMA).



Kakšna pravila veljajo v Sloveniji?

Slovenija upošteva Evropsko agencijo za zdravila

Na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) odgovarjajo, da je pogoj za prihod zdravila na trg dovoljenje za promet z njim v posamezni članici EU.



V primerjavi z večino drugih zdravil in cepiv za cepivo proti covidu-19 veljajo drugačna pravila: »Uporaba centraliziranega postopka, ki poteka na Evropski agenciji za zdravila EMA, je obvezna za zdravila, izdelana z biotehnologijo, in druge visoke tehnologije ter tudi za zdravila, ki vsebujejo novo učinkovino za zdravljenje avtoimunih in virusnih bolezni. V to skupino zdravil sodijo tudi cepiva proti covidu-19.«



Na JAZMP še pojasnijo, da mora biti za takšno zdravilo sprejeto priporočilo odbora za uporabo v humani medicini, na podlagi tega priporočila pa evropska komisija izda dovoljenje za promet z zdravilom, ki je veljavno v vseh državah članicah, torej tudi v Sloveniji.

Varnost na prvem mestu

Za izdajo priporočila mora zdravilo (ali cepivo) izpolniti zahteve rigoroznega postopka, ki so usmerjene v zagotavljanje varnosti, kakovosti in učinkovitosti zdravila. Temeljiti morajo na znanstveno podprtih študijah. Enoten evropski pristop odobritve vključuje tudi neodvisno analizno preizkušanje vsake serije cepiva pred prihodom na trg. To izvajajo specializirani uradni laboratoriji, neodvisni od farmacevtske industrije in povezani v evropsko mrežo uradnih kontrolnih laboratorijev. Evropska regulativna mreža, katere del je tudi JAZMP, postavlja na prvo mesto varnost cepiva, poudarjajo v JAZMP.

Madžarska po stopinjah Srbije

Medtem ko večina držav članic EU torej upošteva centraliziran postopek, gre Madžarska po stopinjah svoje sosede Srbije, ki pa ni članica EU in zato lahko pristopa k nakupom cepiva bolj na široko, pri čemer ne upošteva evropskih meril varnosti.



Rusko cepivo Sputnik V je Srbija začela uporabljati v prvih dneh januarja, Madžarska pa ga je preliminarno odobrila 19. januarja, na dan, ko je Rusija prošnjo za registracijo svojega cepiva na EMA šele vložila.



Madžarska oblast se po poročanju BBC dogovarja tudi za dobavo milijona odmerkov cepiva iz Kitajske, ki ga v Srbiji prav tako že uporabljajo. V Srbiji so po do zdaj objavljenih podatkih prejeli 36.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva, 2400 odmerkov ruskega in milijon odmerkov kitajskega cepiva.



V Sloveniji – kot smo razumeli iz odgovorov JAZMP – bomo upoštevali centralizirani postopek, dogovorjen in veljaven v članicah EU. Do zdaj smo cepili 51.000 prebivalcev s prvim odmerkom Pfizerjevega cepiva in okoli 10.000 prebivalcev tudi že z drugim odmerkom.

