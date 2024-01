Majhna rast produktivnosti

V nadaljevanju preberite:

Da je povečanje produktivnosti, torej povečanje ustvarjene dodane vrednosti na zaposlenega, ključni pogoj za višjo razvojno stopnjo države in višji življenjski standard ljudi, ni nobenega dvoma. Zaradi tega si tako naši gospodarstveniki kot politika postavljajo ambiciozne cilje o zvišanju dodane vrednosti na zaposlenega na 88.000 ali tudi 100.000 evrov. Ti cilji so predstavljeni skupaj z različnimi akcijskimi načrti, usmeritvami stroke in slovesnimi podpisi dogovorov o strateških partnerstvih. A le redko se vprašamo, ali so ti načrti realni, in še manj, da bi pogledali doseganje preteklih ciljev in usmeritev. Zato poglejmo te cilje nekoliko podrobneje.