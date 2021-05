Malo verjetnih 46 poslanskih glasov

9 ur je napovedanih za razpravo.

Poslanci bodo ob današnjem začetku izredne seje najprej odločali, ali bodo zahtevali mnenje predsednika republike Boruta Pahorja o predlagani ustavni obtožbi predsednika vladeČe bo predlog sprejet, bodo z obravnavo predloga ustavne obtožbe po izraženem Pahorjevem mnenju nadaljevali v ponedeljek, sicer pa že danes.»Predsednik republike se nima kaj opredeljevati do tega, ker je to stvar postopka v državnem zboru,« je vodja poslancev SDSže nakazal, kako bo glasovala koalicija. Ključne glasove, ki bodo koaliciji ali opoziciji prinesli večino, pa bodo znova prispevali poslanci Desusa. Ti so včeraj molčali tako glede tega vprašanja, kot tudi, kako bodo glasovali o predlogu ustavne obtožbe.A tudi sogovorniki v opoziciji, čeprav imajo LMŠ, SD, Levica, SAB in četvorček nepovezanih 43 glasov, ne pričakujejo, da bi zbrali 46 glasov za to, da bi o očitkih zoper predsednika vlade presojalo ustavno sodišče. To lahko ugotovi, da obtožba ni utemeljena in obtoženega oprosti, če ugotovi kršitev ustave ali zakona, pa lahko tudi odloči, da predsedniku vlade preneha funkcija. Za to je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh sodnikov.V koaliciji pravijo, da je predlog brezpredmeten, saj se očitane točke, da se je Slovenija decembra lani odrekla dodatni kvoti cepiva in s tem številne prikrajšala za pravico do zdravstvene oskrbe, ter da se Janša vpleta v delo tožilstva in pritiska na medije, ne zdijo kršitev zakonodaje.