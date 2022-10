Mandat biti ali ne biti za Tonina

V nadaljevanju preberite:

Matej Tonin bo na današnjem kongresu NSi tretjič brez protikandidata izvoljen za predsednika opozicijske stranke, ki si mesto pod slovenskim političnim soncem išče v senci SDS. Tonin pred kongresom drzno napoveduje, da ima stranka vse pogoje, da bo na naslednjih volitvah glavna alternativa na desnem polu.

»Za Mateja Tonina na čelu NSi je ta mandat biti ali ne biti,« meni politični analitik Rok Čakš, odgovorni urednik Domovine. Če kdaj, so zdaj vzpostavljeni pogoji za preboj krščanske demokracije do tako želenih desetih odstotkov podpore in čez. Stranka je po njegovem mnenju v opoziciji začrtala lastno strategijo, ni več podrejena interesom in ambicijam SDS, temveč svojo politiko presoja neodvisno od dominantne sorodne stranke – to pomeni, da se ji bo v nekaterih projektih, kjer se njuna politika ujame, pridružila, v drugih pa ne.