Mariborčan ne bo smel po nakupih v Ljubljano

Vlada od jutri do 23. decembra oziroma do preklica odpira nekatere do zdaj zaprte dejavnosti. Pri tem odgovarjamo na nekaj vprašanj o sproščanju. V četrtek bi lahko bilo jasno, kakšni ukrepi čakajo Slovenijo med prazniki. Vlada se bo zgledovala po Nemčiji, kjer so ukrepe zaostrili.