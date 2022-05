Marjan Šarec bi po reviziji nakupov vojsko posodobil in vrnil h koreninam

Na zaslišanju Marjana Šarca ni bilo dosedanjega obrambnega ministra Mateja Tonina, ker je bil zadržan. V svoji predstavitvi je veliko pozornosti namenil reviziji dosedanjih nakupov orožja in vojaške opreme, kot je bilo pričakovano, je napovedal revizijo vseh dosedanjih postopkov in ustavitev teh postopkov do zaključka revizije.

Šarec je prepričan, da bi namesto težkih in okornih oklepnikov Slovenska vojska morala imeti na voljo več brezpilotnih letalnikov, več sodobnih protiletalskih in protioklepnih sistemov. Predvsem pa bi potrebovala več mladih in usposobljenih kadrov. Vojsko si želi prenoviti in jo vrniti h koreninam, k teritorialni obrambi, da bi bila vojska bolj mobilna in zmožna pokrivati celoten teren države ter izurjena za gverilsko vojskovanje.

Šarec se je ob začetku svoje predstavitve pohvalil s svojimi gasilskimi izkušnjami ter dejstvom, da je vlada pod njegovim vodstvom obrnila padajoči trend izdatkov za obrambo. Spomnil je, da smo se Sloveniji smo se sami zavezali, da bomo verodostojen partner zvezi Nato.

Veliko pozornosti pri načrtovanju razvoja obrambnega sistema bi Šarec rad namenil hibridnim in kibernetskim grožnjam. »Naše nadaljnje korake pri krepitvi varnosti bodo in morajo določati nauki iz vojne med Rusijo in Ukrajino. Kolektivna varnost zveze ostaja temelj zagotavljanja, varnosti, miru in ozemeljske integritete,« je dejal Šarec.

Mednarodne operacije in misije bodo ostale pomemben dejavnik zagotavljanja varnosti, predvsem na območju Zahodnega Balkana in obenem bodo močan podporni steber v okviru zunanje politike države.

Danes je v misijah manj kot 200 ljudi, pred 15 leti jih je bilo več kot 600. Misija v Latviji in prihodnja razmestitev na Slovaškem ostajata v načrtih, pristojnosti napotovanja pripadnikov SV pa bodo prenesli na državni zbor.

Sodobnejši koncept obrambne politike

Šarec si med drugim želi posodobiti koncept obrambne politike, ki je postavljen že nekaj desetletij, z vstopom države v EU, Nato, OVSE in OZN so jasno začrtali osnove obrambnega koncepta, po njegovem mnenju pa je potreben realističen okvir razvoja SV in obrambnega sistema na podlagi dogajanja v svetu in slovenskih sposobnosti.

»Govoriti 15 let od tem, da Slovenska vojska potrebuje določeno opremo in ob tem ne upoštevati novih tehnologij in spremenjenega varnostnega okolja, je kratkovidno. Kot nas opozarja dogajanje v Ukrajini, Libiji in v Gorskem Karabahu, se je tehnološka narava vojne in taktika bojevanja s pojavom dronov in pametnih samovodenih streliv, modernih taktičnih raketnih sistemov za protioklepno in protizračno vojskovanje,zelo spremenila,« pravi Šarec.

Zastarela izhodišča izpred 15 let imajo po njegovi oceni patino starih afer, ki jih imajo državljani dovolj. V luči nabav bo pomemben izziv, kako v skupne evropske obrambne projekte vključiti slovensko obrambno industrijo in raziskave in razvoj. Tako bi zagotavljali sodobna delovna mesta in zagotovili posredno in neposredno dosegli povrnitev sredstev, vloženih v obrambni sistem.

Kako prepričati Nato?

Z zvezo Nato bo treba odpreti razpravo o ciljih zmogljivosti, ali sta srednja bataljonska skupina in izvidniški bataljon ravno tista prava smer, napoveduje Šarec. Več sredstev si želi nameniti za brezpilotne letalnike, lahke protioklepne in protiletalske sisteme.

Rad bi razvoj usmeril tudi h koreninam vojske, želi si graditi na tradiciji teritorialne obrambe, na lahkih in mobilnih enotah ter na pokrivanju terena, kar pa je po njegovem mnenju zelo težko doseči s težkimi in dragimi osemkolesnimi oklepniki.

Napovedal je revizijo vseh dosedanjih postopkov za nakup vojaške opreme in ustavitev postopkov do zaključka revizije, v ta namen bodo uporabili vsa politična in pravna sredstva, ki jih imajo na voljo.

Šarec je pojasnil, da je v času svoje vlade zaradi vprašljive smiselnosti, uporabnosti, cene in ustreznosti prihodnjim potrebam ustavil projekt nakupa oklepnikov boxer, a je minister Matej Tonin kljub opozorilom Robetra Goloba s tem projektom nadaljeval.

»Gverilske taktike uporabljajo tudi druge vojske, majhne, mobilne, dobro opremljene, izurjene in visoko motivirane enote naredijo razliko na bojišču. Za potrebe kolektivne obrambe bi razvijali sile, ki bi jih bilo mogoče vključiti v koncept lahke in okretne vojske,« pove Šarec.

Začasni najem na mine odpornih lahkih vojaških vozil MRAP bi lahko bila rešitev, da se ognemo nakupu pretežkih oklepnikov boxer in obenem ohranimo verodostojnost v zvezi Nato.

Helikopterji in njihove visoko profesionalne ekipe, ki so se v preteklosti pokazali kot dobri reševalci življenj, bodo ostali pomemben del vojske tudi pod Šarcem, ki napoveduje okrepitev sistema zaščite in reševanja.

Ljudje so hrbtenica sistema

»Ljudje so hrbtenica sistema, pomanjkanje kadra je kritično. Ocena je, da bo letos v Slovenski vojski več upokojitev kot novih prihodov. Ocene, da bo konec leta v vojski manj kot šest tisoč zaposlenih, so zaskrbljujoče,« je opozoril kandidat za obrambnega ministra.

Zakon o obrambi in moderen ter celovit zakon o službi v SV bi po njegovi oceni ustrezno uredil položaj vojske. Predlagal je, da bi mladim do 35 let, ki nimajo ustrezne izobrazbe in zaposlitve, vojska ponudila petletno službo s pogojem, da vzporedno končajo srednjo šolo.

Šarec je obljubil spoštovanje dosedanjih zavez Slovenije Nato zvezi glede višine obrambnih izdatkov in obljubil, da bodo razpoložljivi denar porabili na pravi način. »Obrambni sistem in sistem zaščite in reševanja sta v službi ljudi, slehernega izmed nas in prav je, da se tega zavedamo in ravnamo na tak način, v dobro vseh nas,« dodaja Šarec.