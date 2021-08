Marjan Šarec obudil rivalstvo med strankami opozicije

Za uspešnost povezovanja niso dovolj minimalne zaveze v treh točkah, ampak močna skupna ambicija, da spremenimo Slovenijo.

​Tanja Fajon

Kljub temu, da se prvaki strank nekdanje Koalicije ustavnega loka (Kul) redno dobivajo in usklajujejo, pa jim je predsednik LMŠv začetku tedna, ko v državi vlada politično zatišje, poslal pismo, v katerem je predlagal, da podpišejo dogovor o povolilnem sodelovanju. Odzivi so bili diplomatski, vseeno pa je bilo v njih mogoče začutiti rivalstvo med strankami, ki se vleče še iz časov Šarčeve vlade.Šarec je predlagal, da se stranke opozicije zavežejo pri spoštovanju treh točk. Te so normalizacija Slovenije, vrnitev k ustavnim temeljem in vrednotam, ki so nas osamosvojile in pripeljale v EU. V drugi točki bi se stranke zavezale, da bodo oblikovale skupno vlado, a brez strank in posameznikov, ki sodelujejo ali podpirajo vlado. Kot tretje pa bi se četverček zavezal, da na volitvah nastopijo s svojimi kandidacijskimi listami, lastnimi programi, a hkrati s skupnimi programskimi izhodišči in ob jasni predpostavki, da bo mandatarja izbrala tista stranka, ki bo na volitvah prejela največ glasov.Šarec je še zapisal, da gre zdaj zares, da ni več časa za politična preigravanja in kombinatoriko, parcialne in osebne interese, temveč je čas za povezanost, načelnost in za ljudi. Najprej se je na Šarčevo pisanje odzvala predsednica SD Tanja Fajon, ki glede na javnomnenjske rejtinge stranke trenutno velja za glavno kandidatko opozicije za mandatarko po naslednjih volitvah., ki ni neposredno odgovorila na Šarčevo pobudo, veseli, da je volja za povezovanje opozicije dozorela pri vseh, nato pa je predlagala nadaljnje korake pri povezovanju opozicije po njenem scenariju.V SD ocenjujejo – in to je njihova kritika Šarčevega pristopa –, »da za uspešnost povezovanja niso dovolj minimalne zaveze, ki si jih strnil v predlog treh točk, ampak močna skupna ambicija, da spremenimo Slovenijo.« Predsednica SD sicer ni eksplicitno zavrnila Šarčevega predloga, je pa predlagala, da se opozicijske stranke o vseh teh temah pogovorijo na sestanku prihodnji teden in zastavijo nadaljnje korake.Na vprašanje, ali Šarčevo potezo razumejo kot solistično, je generalni sekretar SABodgovoril, da so nad njegovo pisno pobudo presenečeni, saj so se predstavniki strank opozicije na zadnjem skupnem sestanku pred poletjem dogovorili, da z delom in nadaljnjimi skupnimi aktivnostmi nadaljujejo septembra. »Poteza je v nasprotju z dogovorom, zato poudarjamo, da sta za uspešno sodelovanje v prihodnje potrebna zlasti timski duh in spoštovanje danih zavez,« je še dodal Pavlič.Najbolj razumevajoči do Šarčeve poteze so bili v stranki Levica, ki je Šarcu v času vodenja vlade povzročala največ preglavic: »V Levici smo vedno zagovarjali pred- in povolilno sodelovanje strank opozicije, saj le tako lahko rešimo državo iz primeža korumpirane oblasti Janeza Janše, ki spodkopava temelje demokratične ureditve pri nas.« Pobudo za povolilno sodelovanje v Levici pozdravljajo, saj da je zapisano blizu njihovim prepričanjem.Je pa druga točka Šarčevega predloga razočarala NSi. »Politiki smo dolžni iskati točke, ki nas povezujejo, in politične stranke moramo znati presegati razlike v dobro Slovenije,« so se odzvali na izključevalni predlog. Pismo po njihovem ne prispeva h krepitvi demokratičnega dialoga in vrednot ter kaže tudi na to, da se v stranki iz nedavnega klavrnega razpada njihove vlade niso veliko naučili. Neuradno je mogoče slišati, da Šarec ne želi Nove Slovenije, ki je podporo že iskala pri SAB in SD, v levosredinski koaliciji.