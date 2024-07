Markeš: Religija se širi v desničarstvo

Ta konec tedna je atentator streljal na predsedniškega kandidata ZDA Donalda Trumpa. Čeprav je zgrešil tarčo, Delov komentator Ali Žerdin verjame, da je s tem premešal predvolilne in verjetno tudi geostrateške karte. Janez Markeš meni, da poskus atentata v resnici ni spremenil ničesar, temveč zgolj pospešil dogajanje.

Trumpu se je uspelo nenadoma preleviti iz »psa, ki laja hitreje, kot misli« v mirovniško figuro, je ocenil Markeš. Vmes je Trump naznanil podpredsednika, ki bo odslej počel, kar je Trump počel doslej, medtem ko bo sam »tako rekoč dalajlama«. Po svetu išče mirotvorne stike, medtem pa je že napovedal, da bo ukinil davke in uvedel carine, kar pomeni seveda, da bo carinil Evropsko unijo in Kitajsko, je povzel Markeš. Zmaga Trumpa bo verjetno omajala tudi zavezništvo z Ukrajino.

Markeš ugiba, da Joe Biden morda izgublja prav zaradi svoje podpore Izraelu, pa vendar ne smemo pozabiti, da je bil Trump v odličnih odnosih z Benjaminom Netnjahujem in bi danes verjetno podpiral genocid. Žerdin meni, da je nezanemarljiva tudi podpora, ki jo Trump uživa med fundamentalističnimi krščanskimi skupinami, pri tem pa ljudje radi slišijo njegove obljube o vrnitvi stare moči ZDA, čeprav so verjetno prazne, saj Kitajska vse bolj prehiteva ZDA.

Po atentatu je Trump uvedel religiozni besednjak in svoje preživetje pripisal Bogu, kar spominja na verski besednjak premierke Italije Giorge Meloni, ugotavlja Markeš. Poslužuje se verskega diskurza, čeprav je sam vse prej kot zgled krščanskih vrednot. Podobno se je tudi v Italiji religija preselila v dirskurz protofašistične vlade.

»Religija se širi v klasično desničarstvo in tam, kjer je močna religija, tam so močne iluzije, tam, kjer so močne iluzije, tam pa so močne manipulacije,« ugotavlja Markeš. Morda se prav zato politiki, ki niso konceptualno močni, zatekajo k religiji, saj tako lahko bolje prodajajo iluzije, ugiba. Žerdin je opozoril, da obstaja tudi materialna podstat te zgodbe, saj znaten del Američanov živi vse slabše, razkorak med sloji se je izjemno povečal. Paradoks pa je, da pavperizirani sloji podpirajo milijarderja.

Odzivi na dogajanje v ZDA med slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu so »konceptualna revščina«, opaža Markeš. Najbolj je zgrožen nad izjavo nove evroposlanke stranke SDS Zale Tomašič, ki nima nobenega koncepta, saj upa zgolj, da se bodo stvari premaknile bolj v desno, je povzel.

Žerdin je mladi poslanki stopil v bran, rekoč, da se je že pred tridesetimi leti Slovenska demokratična zveza razcepila tudi zaradi programa, ki ga je na kongres stranke prinesel Janez Janša, z idejo, da je treba poskrbeli za premik družbene strukture v desno. Delu stranke se je zdela ideja premikanja družbene strukture takšna nebuloza, da so raje tvegali razcep, je spomnil Žerdin.

Markeš je oporekal, da je bilo tedaj desno in levo nekaj povsem drugega kot danes, predvsem pa je bila tako desnica kot levica takrat v celoti podrejena družbeni privatizaciji, medtem ko danes ni nobenega dvoma več, da desnica konceptualiza okoliščine tridesetih let prejšnjega stoletja, »ni treba biti levičar, da veš, da je s tem nekaj narobe«, je opozoril.