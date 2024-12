Marsikje že sneži, previdno na cestah

Po nekaterih krajih po Sloveniji so dočakali sneg. Pobelil je predvsem višjeležeče kraje, kjer je posebej v prometu potrebna posebna previdnost. Močno sneži ponekod na zahodu Slovenije ter na že omenjenih višjeležečih predelih, sneg se oprijema cestišč. Na prelazih je v primeru snega obvezna uporaba verig.

Na cesti Col–Črni Vrh–Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer. Na cestah so posipne in plužne skupine. Promet je oviran na primorski avtocesti v obe smeri, zamude je tam že okrog pol ure.

V Prometno-informacijskem centru voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Danes bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) sprva oblačno s padavinami, nad okoli 500 metri bo marsikje snežilo. Dopoldne bodo padavine slabele in od severa postopoma ponehale.

Pihal bo severni veter, ki bo predvsem pod Karavankami tudi močan. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6 stopinj, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Ponoči se bo zjasnilo. Veter bo ponehal.

Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli –10, drugod od –5 do 2, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Danes zjutraj in dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali hitrost sto kilometrov na uro. Ponekod na Gorenjskem bodo sunki severnega vetra lahko dosegali hitrost od 70 do 90 kilometrov na uro.

Snežilo bo tudi v nedeljo

V nedeljo bo sprva delno jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Zvečer se bodo začele pojavljati rahle padavine, po nižinah v notranjosti večinoma kot sneg. V noči na ponedeljek bo v notranjosti države snežilo, le na skrajnem vzhodu bo deloma deževalo, deloma snežilo. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.