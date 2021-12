Mateja Logar: Gneča s pijačo pri božičnih stojnicah je recept za katastrofo

Na vladni novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 je govorila vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar. Poudarila je, da čeprav število okuženih pada, je stanje na intenzivnih oddelkih še naprej zelo resno.

Novinarsko konferenco si poglejte v posnetku:

Mateja Logar: Vse manj postelj

»Številke kažejo ugoden trend, a samo kar se tiče populacije, še niti najmanj pa ni ugoden trend na intenzivnih oddelkih,« je povedala Mateja Logar. »Dokler intenzivne nege ne vidiš v živo, si ne moreš predstavljati, kaj se dogaja. Ti bolniki potrebujejo pomoč 24 ur na dan. Brez tega bi umrli v nekaj urah. Trenutno je prostih osem postelj, od tega za pet postelj še iščemo strokovni kader. Če se bo intenzivni oddelek še naprej polnil z enako mero, kmalu ne bomo vedeli, kako oskrbeti vse bolnike. Prav zato si ne smemo več privoščiti, da bi se spet začelo povečevati število okuženih.«

»Prav zato je pomembno, da pazimo na zaščito, da zmanjšamo število okuženih. Če je več strokovnega kadra na intenzivni negi covidnega oddelka, to pomeni, da je manj kadra na drugih oddelkih. Trenutno lahko sprejemamo bolnike z napotnico zelo hitro, preostale težje,« je povedala. »Ukrepe sprejmite dobronamerno, da je življenje čim bolj normalno, da zdravstvene storitve ostanejo dostopne, ko jih nujno potrebujemo. Že več tednov do oskrbe ne pridejo bolniki z napotnicami redno in hitro.«

»Če premeščamo bolnike v druge bolnišnice, je to zahteven proces, saj mora biti zraven strokovna ekipa. Veliko je lahko tudi posrednih žrtev, če se kje drugje zgodi prometna nesreča in nimamo kadra za vse primere.«

Večina na intenzivni negi necepljena

Spregovorila je tudi o novih ukrepih, da na božičnih stojnicah ni dovoljena postrežba hrane in pijače. »Če se spomnimo na leto 2019, ko smo v mestu pri stojnici srečevali prijatelje, kako nas je bilo vedno več za eno majhno mizo, je to zdaj recept za katastrofo. Prav zato pozivamo, da upoštevate ukrep PCT in nošenje mask. Treba je tudi upoštevati kapacitete gostiln, da notri ni preveč ljudi. Nihče si ne želi, da bi se stanje spet poslabšalo,« je rekla.

Poudarila je tudi pomen zaščitnih ukrepov: »Če se družimo, se družimo na varen način. Opravimo lahko hitro testiranje, vsako uro lahko prostor prezračimo, pred vhodom si razkužimo roke, ne smemo pozabiti niti na higieno kašlja. In predvsem ne smemo pozabiti na cepljenje. Če je manj učinka v splošni populaciji, je drugače na intenzivni negi, kjer je cepljenje odločilno. Še vedno je večina bolnikov necepljenih.«

Kostanj jemo med hojo, vino pijemo pri mizi med prijatelji

Prejela je tudi vprašanje, zakaj so prepovedali prodajo kuhanega vina, a ne tudi kostanja. »Razlika je v tem, da kostanj navadno kupimo in ga potem jemo med sprehajanjem, medtem ko kuhano vino spijemo stoje pri mizi, ko se nabere zraven več ljudi.«

Spregovorila je še o novih zdravilih: »V torek bo predstavljen protokol prek zdravniške zbornice za novo zdravilo molnupiravir, kako ga bomo razdelili po bolnišnicah. Pri Pfizerjevem zdravilu so stvari še bolj odmaknjene, po zadnjih poročilih bi ga lahko dobili v prvi četrtini leta 2022.«

In kaj pravi o cepljenju otrok? »Pediatri so povedali, da je cepljenje otrok v starostni skupini od pet do enajst let priporočljivo, da so rezultati dobri in da ni nezaželenih stranskih učinkov. Večina otrok preboli covid-19 v blagi obliki, toda tudi otroci imajo lahko dolgi covid, med drugim je lahko prizadeto srce. Drugi podatek je iz ZDA, tam je zaradi covida umrlo 700 otrok, zato je covid med desetimi najpogostejšimi vzroki za umiranje otrok. Če imajo otroci pridružene bolezni, je potek bolezni lahko zelo hud.«

V nedeljo 775 novih okužb

V nedeljo so v Sloveniji opravili 1857 PCR-testiranj, odkrili pa so 775 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 41,7 odstotka testiranih, poroča NIJZ.

Pri sledilniku za covid-19 so sporočili, da je v nedeljo umrlo 14 ljudi s covidom. Hospitaliziranih je 1050 ljudi, od tega na intenzivni negi 265 ljudi. Trenutno je sicer v Sloveniji 1.157.918 cepljenih ljudi, to je 54,9 odstotka vseh prebivalcev.