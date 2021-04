Maturanti niso navdušeni nad cepljenjem

Z ministrstva za izobraževanje še niso odgovorili, kaj bo s tistimi, ki se ne bodo cepili. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Danes do 12. ure so imeli maturantje čas, da se prijavijo na cepljenje proti covidu-19 v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča. Izkazan interes je bil majhen. Od skupno nekaj manj kot 17 tisoč maturantov (splošna in poklicna matura) in nekaj tisoč zaposlenih, ki bodo neposredno sodelovali pri izvedbi mature, se namerava cepiti 2625 oseb.V ZD Maribor se je za cepljenje prijavilo 246 maturantov in 5 spremljevalcev. »Po naših ocenah je to dobrih 13 odstotkov maturantov, ki so iz našega območja,« je povedal direktor tamkajšnjega zdravstvenega domaV cepilnem centru ZD Ljubljana so zabeležili 1255 prijav, v ZD Škofja Loka 150, v ZD Kranj 141, v ZD Novo Mesto pa se bo cepilo 249 maturantov in 13 zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvedbi mature.Kolikšen delež maturantov odražajo nanizane številke ni znano, saj točnih podatkov, koliko jih živi na območju posameznega zdravstvenega doma ni.Spomnimo: vlada je v prenovljeni nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19 maturante uvrstila med prednostne skupine, da ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno v stresu in bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit. To je sicer naletelo na odpor stroke, ki meni, da bi morali prednostno cepiti starejše in da je bila odločitev o cepljenju maturantov politična.Cepljenje slednjih je predvideno za 23. aprila. Mlajše od 18 let – teh je 47 bodo cepili s cepivom Biontecha in Pfizerja, ostalih 2.578 pa cepivom AstraZenece.Vodja svetovalne skupine za covid-19r je na današnji vladni novinarski konferenci dejala, da če se maturanti ne bodo odločili za cepljenje v petek, dodatnega termina za cepljenje v spomladanskem delu ne načrtujejo. Glede morebitnega dodatnega termina za cepljenje maturantov pred jesenskim rokom mature pa še niso govorili.Z ministrstva za izobraževanje še niso odgovorili, kaj bo s tistimi, ki se ne bodo cepili. Logarjeva je glede tega dejala, da strokovna svetovalna skupina o tem še ni posebej razpravljala: »Tu gre za usklajevanje med ministrstvoma, tako da se bomo o tem vsekakor še pogovarjali.«