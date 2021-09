Med kršitvami tudi uresničevanje socialnih pravic

Odpri galerijo

Na več kot šeststo straneh letnega poročila so v uradu varuha popisali številna problematična področja, daleč največkrat so zaznali kršitve enakosti pred zakonom (88 primerov) in načela dobrega upravljanja (83), med skupinam, ki so zaradi tega pogosto prikrajšani, pa so otroci. Foto Jure Eržen