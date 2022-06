Med prednostnimi cilji sprememba zakona o SDH

V nadaljevanju preberite:

Sprememba zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH) je najpreprostejša pot za slovo od kadrov Janeza Janše tako v SDH kot tudi v državnih družbah, ki jih holding upravlja. Hkrati pa bodo spremembo zakona o SDH zavili v potrebo po ureditvi statusa DUTB, ki ji bo življenjska doba potekla konec leta in bo pridružena SDH. Šele ko bodo Golobovi »prevzeli« SDH, se lahko lotijo kadrovanja v nadzornih svetih družb, ki jih upravlja holding. Temu sledijo spremembe v upravah, na primer v Telekomu Slovenije, Petrolu, Pošti Slovenije, Luki Koper ... To so dobro plačane in zaželene službe, ki so za mnoge privlačnejše od ministrskih funkcij.