»Ni večjega in plemenitejšega dejanja od tega!«

Na policijski akademiji v Tacnu je bilo ponovno slavnostno. Nagradili so kar 77 izjemnih posameznikov, ki so ljudem v najrazličnejših okoliščinah pomagali reševati življenje.

Kot navajajo, je med prejemniki medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost tokrat šest policistk, 50 policistov, šest občank in 15 občanov, med katerimi je tudi pomožni policist.

»Njihova dejanja ne smejo ostati prezrta, zato je prav, da se jim za pogum in nesebično pomoč posebej zahvalimo,« so še zapisali na policiji.

Kot so dodali, so bili prejemniki udeleženi v 36 različnih nepredvidljivih in nevarnih situacijah, v katerih so se izkazali pri reševanju dragocenih človeških življenj. Medalje policije za požrtvovalnost in medalje policije za hrabrost jim je podelil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, skupaj z ministrico za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanjo Ajanović Hovnik.

»Vsem prejemnikom medalj je skupno, da so pogumni, odločni, požrtvovalni in nesebični. Ravno takojšnje ukrepanje, brez vsakršnega pomišljanja, je v večini primerov ključno in odloča o preživetju ali smrti. Vsi so pokazali najvišjo obliko nesebične pomoči sočloveku,« so še zapisali.

»Verjetno je že vsak policist kdaj pomislil, ali si ne bi raje kje drugje poiskal kakšno manj stresno delovno mesto. Potem pa pridejo situacije, ko nekemu rešiš življenje, preprečiš hudo nevarnost ali pa ljudem zgolj pomagaš rešiti neko manjšo težavo. Zadovoljstvo po takem dogodku je tako močno, da takoj pozabimo na vse slabo, kar smo doživeli. Iskrena zahvala človeka, ki si mu pomagal, in zavedanje, da si naredil nekaj dobrega, kar mogoče celo presega zahteve tvojega poklica, je gorivo za tisto notranjo motivacijo, ki nas žene naprej. Zaradi tega se tudi po najslabšem možnem dnevu naslednje jutro znova vrnemo v službo,« je na podelitvi povedal Lindav.

»Vsi prejemniki medalj, bodisi policisti bodisi občani, ste v kritičnih situacijah pokazali veliko mero poguma, pa tudi sočutja in nesebičnosti, ter bili v mnogih primerih tudi sami izpostavljeni nevarnosti. Tvegati svoje življenje za nekoga drugega je največ, kar lahko človek na tem svetu naredi. Ni večjega in plemenitejšega dejanja od tega!« je še dodal.

