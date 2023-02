V povprečju pri ministru Bešič Loredanu zdržijo 53 dni

Pretekli četrtek smo na ministrstvo za zdravje vprašali, ali drži, da je Katja Taljat, sicer izvršna direktorica stranke Gibanje Svoboda, nova vodja kabineta ministra. Niso odgovorili. Dan kasneje smo izvedeli, da je Taljatova v novi vlogi »zdržala« komaj dva dni, zato smo danes zjutraj na ministrstvo za zdravje znova poslali vprašanja o tem, kdo vodi kabinet. Na njihovi spletni strani je bila namreč še danes dopoldan navedena Tina Jamšek, sicer četrta vodja kabineta po vrsti, ki menda zapušča ministrstvo.

Malo prej smo prejeli obvestilo, da je pri vodenju kabineta Ministra za zdravje prišlo do spremembe. Vodja kabineta je Nada Davidović, so zapisali in dodali, da je vodja kabineta delovno mesto, na katerem javni uslužbenec oziroma javna uslužbenka, ki ga zaseda, spada med najožje sodelavce ministra. »Pri menjavah gre za osebne odločitve ministra.«

O odhodih kadra in menjavah nam je Bešič Loredan pred časom dejal, da odhajajo tisti, ki ne izpolnijo pričakovanj ali so ta zanje prevelika. »Z ožjo ekipo sem v kabinetu od jutra do večera, predanost pričakujemo tudi od drugih.« Davidovićeva je kabinet že vodila dva meseca lani.

Prva vodja kabineta Sandra Kašca je od 1. avgusta samostojna podjetnica. Za Delo je septembra lani komentirala odhod v smislu, da dejstva glede dogajanja govorijo sama zase, več pa ni hotela razkriti.

O dogajanju na ministrstvu pa se širi že drugo anonimno pismo. V njem so poleg menjav v kabinetu navedene menjave vodji direktoratov in služb, premeščanja. S 1. januarjem 2023 je z ministrstva odšla tudi direktorica direktorata za zdravstveno nego Mojca Dobnik, zamenjava grozi Tjaši Vidic, državni sekretarki, pristojni za zakonodajno-pravne zadeve, navajajo anonimni viri, ki se podpisujejo kot zaposleni na ministrstvu za zdravje. Dodajajo, da je nezaželena tudi Biserka Simčič, ki se posveča kakovosti v zdravstvu. Že od decembra je odsotna zaradi bolezni.