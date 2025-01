SDH vztraja, da je likvidacija podjetja edina rešitev, delavci ogorčeni

Kljub nasprotovanju delavcev in pozivu sindikata za preložitev skupščine podjetja CSS, proizvodnja in trgovina, iz Škofje Loke, so družbeniki ob državni podpori danes potrdili predlog poslovodstva za likvidacijo družbe. »Ob odsotnosti drugih možnosti za nadaljnje poslovanje podjetja je SDH z namenom preprečitve stečaja predlog poslovodstva podprl,« so sporočili iz holdinga, ki upravlja večinski delež družbe.

V Slovenskem državnem holdingu še pojasnjujejo, da so hkrati od poslovodstva zahtevali, da nadaljuje aktivnosti iskanja alternativnih zaposlitvenih možnosti za zaposlene, predvsem za invalide, v sodelovanju z vsemi deležniki in o tem redno poroča lastnikom.

V SDH so ponovili, da je takšna odločitev skupščine posledica dolgoletnega poslovanja podjetja z izgubo, upada naročil v okolju zaostrenih gospodarskih razmer in težke likvidnostne situacije. Dodali so, da se družbi kljub obsežni finančni podpori države ni uspelo poslovno prestrukturirati, dodatna pomoč pa ni več mogoča, saj bi pomenila nedovoljeno državno pomoč.

Katastrofa za invalide

V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije opozarjajo, da to pomeni katastrofo za invalide. Od 43 zaposlenih je namreč v škofjeloškem podjetju 19 invalidov. Že včeraj so SDH in ministrstvo za delo pozvali k preložitvi skupščine. »Opravimo temeljite razgovore, na podlagi skrbne analize pripravimo predloge rešitev, upoštevaje vse dejavnike, in rešimo delovna mesta najranljivejših na trgu dela,« so zapisali. A skupščina so kljub temu izvedli.»Javno sporočamo, da si lahko pristojni, od SDH, do ministrstva za delo in celotne Vlade RS, pripnejo medaljo za zasluge, za najbolj zaničujoč odnos do ranljivih skupin na trgu dela,« so po njej sporočil iz sindikata.

Očitki zaposlenih letijo tudi na direktorja Uroša Zarnika, o katerih so konec lanskega leta pisali tudi predsedniku uprave SDH Žigi Debeljaku. Zarniku med drugim očitajo, da pri reševanju težav podjetja ni bil dovolj aktiven in da je sprejemal nerazumljive odločitve. »Ob tem smo z ogorčenjem sprejeli informacijo, da bi naj likvidacijski upravitelj postal direktor CSS Uroš Zarnik, ki je odgovoren za poslovne rezultate, ki so privedli do prenehanja tega ranljivega podjetja,« pravijo v sindikatu.

Kot smo poročali, je bila družba že večkrat v likvidnostnih težavah: leta 2013 in 2018 je bila dokapitalizirana z nepremičninami in denarjem v skupnem znesku 1,2 milijona evrov, vendar ti ukrepi niso prinesli dolgoročne rešitve. Družba je v zadnjih petih letih ustvarila skoraj 400.000 evrov izgube, samo predlanskim 146.000, čeprav od države vsako leto prejme več kot 400.000 evrov subvencij in sredstev zaradi statusa invalidskega podjetja.