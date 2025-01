SDH bo likvidiral invalidsko podjetje CSS

V nadaljevanju preberite:

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije naj bi se danes sestal z zaposlenimi v škofjeloški invalidski družbi CSS, trgovina in proizvodnja, ki je v večinski državni lasti. Zaskrbljeni in ogorčeni so zaradi napovedane redne likvidacije družbe, še posebej, ker podjetje zaposluje 43 delavcev, od tega kar 19 invalidov.