SD sprejela sklep o prodaji vile

»Predsedstvo Socialnih demokratov je v skladu z načrtom finančne sanacije stranke sprejelo sklep o prodaji stavbe na Levstikovi ulici 15 v Ljubljani,« so sporočili Socialni demokrati, ki se spopadajo s skoraj dvomilijonskim dolgom, od česar so okoli 30 odstotkov pridelali v zadnjem letu z obnovo stavbe na Levstikovi, kjer naj bi domoval Inštitut 1. maj, in urejanjem novih prostorov za stranko na Nazorjevi.

A zaradi očitkov, da gre za obvodno financiranje stranke, so v stranki odstopili od najemne pogodbe Inštitutu 1. maj, ki sta ga ustanovila bivši generalni sekretar Klemen Žibert in bivša predsednica Tanja Fajon. Ta je namreč SD plačeval najemnino v višini 30 evrov za kvadratni meter v starejši, še ne obnovljeni vili, SD pa je za najem prostorov v novogradnji v središču Ljubljane na Nazorjevi odštela 25 evrov za kvadratni meter.

Prostori stranke za zdaj ostajajo na Nazorjevi, četudi posamezni sogovorniki ne skrivajo želja, da bi morala stranka zapustiti te prostore, ki ji prinašajo le negativno publiciteto. So pa prejšnji teden že začeli selitev iz prostornih prostorov v prvem nadstropju. Zmanjšana ekipa – glavna tajnica Živa Živković in predsednik Matjaž Han sta bila primorana tudi v ta korak – bo delovala iz pritličja.

Če jim bodo to dopuščale zmožnosti, pa si v nadaljevanju želijo nakup nove manjše nepremičnine, kar je pomembno tudi zaradi poroštva za kredite, ki jih praviloma vse stranke najemajo pred parlamentarnimi volitvami.

Neuradno se v stranki omenja, da so za vilo na Levstikovi ulici prejeli tri ponudbe, in kot izhaja iz sporočila za javnost, bodo eno od teh sprejeli, vodstvo pa bo nadaljevalo postopke za podpis pogodbe o prodaji. Z nobeno od teh pa naj ne bi mogli v celoti poplačati celotnega dolga. »Več o tem bomo javnosti sporočili, ko bodo postopki zaključeni,« so sicer glede postopkov prodaje skopi v SD, kjer so se v večini zedinili, da je to edini možen korak. Še ob zadnjem kongresu, na katerem sta bila izvoljena Živkovićeva in Han, glede tega niso bili enotni.