Milijarderjeva jadrnica še vedno v Koprskem zalivu

Plovilo ruskega mogotca Andreja Melničenka kroži po Jadranskem morju, saj so ga septembra videli na Hrvaškem, pred tednom dni pa pred Trstom. Informacije o tem, kdo je na jadrnici - poimenovani preprosto »A« - in zakaj je zasidrana pred Koprom, so strogo nadzorovane.

Ena največjih jadrnic na svetu, 143-metrska megajahta »A«, ki je v lasti ruskega milijarderja Andreja Melničenka, bo predvidoma zasidrana v Koprskem zalivu do sredine meseca, so povedali na upravi za pomorstvo. Plovilo kroži po Jadranskem morju, saj so ga septembra videli na Hrvaškem, pred tednom dni pa pred Trstom. Informacije o tem, kdo je na plovilu in zakaj so se zasidrali v Kopru, so strogo nadzorovane.

Ogromna in neobičajna jahta je v Koprskem zalivu vzbudila precej pozornosti; nekateri jo občudujejo, drugim se zdi njena futuristična podoba neposrečena. Zelo odmevna je bila tudi fotografija, ki jo je koprska policijska uprava objavila na družbenem omrežju – njihovo plovilo ob boku megajahte deluje kot palček. Zraven so hudomušno pripisali, da so poskrbeli, da se tudi eden najbogatejših ljudi na svetu v slovenskem morju počuti varno.

Po dostopnih podatkih je na jadrnici, ki je bila posebej izdelana za ruskega lastnika in je bila splovljena leta 2017, deset kabin. Sprejme lahko do dvajset ljudi, za njih pa skrbi do 54 članov posadke. Pluje s hitrostjo 16 vozlov, najvišja dosežena hitrost pa znaša 21 vozlov. Jahta je izdelana večinoma iz jekla, vsebuje pa tudi ogljikova vlakna in nekatere druge materiale, da zmanjšajo njeno težo.

Jadrnica A naj bi bila ovrednotena na 425 milijonov evrov, njeni jambori pa segajo 100 metrov visoko, kar je višje od londonskega Big Bena, poroča spletna strokovna publikacija Boat International. Ko razpre vsa jadra, se veter upre v površino polovice nogometnega igrišča. Pogled na plovilo od zgoraj razkrije ogromen zunanji bazen, dno pa skriva podvodni observatorij. Pri londonskem podjetju Eurasia Advisory, ki zastopa Melničenka, so nam povedali, da je ruski milijarder jadrnico kupil predvsem kot naložbo v razvoj nove tehnologije izdelave plovil.

Zasidrana v Koprskem zalivu jadrnica krade številne poglede. FOTO: Jaka Jeraša

Melničenkova žena Aleksandra je nekdanja srbska pevka in manekenka, ki se je z ruskim mogotcem poročila leta 2005, s čimer je postala najbogatejša Srbkinja. Jadrnico A je tako večkrat mogoče videti v Jadranskem morju, sicer pa je ustvarjena tudi za zahtevno plovbo po oceanih.

Melničenko skrbno varuje svojo zasebnost, tako da informacij o tem, kdo je trenutno na krovu jadrnice A in zakaj je privezana pred Koprom, ne sme razkriti ne posadka ne nihče drug, ki ima z njimi stike. Pri Eurasia Advisoryju so poudarili, da lastnik ne želi publicitete.

Jadrnica A je bila izdelana po naročilu v nemški ladjedelnici Nobiskrug, oblikoval pa jo je francoski arhitekt Philippe Starck. »Gre za ekstravagantnega dizajnerja, ki je za Melničenka pred dvanajstimi leti zasnoval tudi motorno jahto A – ta spominja na podmornico –, prav tako je naredil načrte za jahto Steva Jobsa, ki pa je umrl preden je bila izdelana,« pove portoroški strokovnjak za plovila Matjaž Murko. Zakaj se jadrnica imenuje A, nam uradno ni uspelo izvedeti, Murko pa špekulira, da zato, ker je tako vselej prva vpisana v register plovil.

Andrej Melničenko je obogatel z bančništvom, danes pa je najbolj znan kot lastnik proizvajalca gnojil EuroChem in družbe za dobavo tako imenovanega čistega premoga SUEK. Njegovo premoženje je po Forbesovih navedbah ocenjeno na skoraj 23 milijard evrov.