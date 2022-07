Prostovoljci letno opravijo več kot sedem milijonov ur dela

V nadaljevanju preberite:

Izjemna požrtvovalnost in nesebična pomoč skoraj 11.000 gasilcev, ki so se več kot deset dni borili z ognjenimi zublji in s požarišči na Krasu, najbolje dokazujeta, kakšna sta prispevek in pomen prostovoljstva za družbo. Gasilstvo je daleč najbolj množična dejavnost prostovoljstva, ki ima v Sloveniji bogato tradicijo, svoj čas in energijo pa posamezniki, brez pričakovanja materialnih koristi, namenjajo še številnim drugim področjem.

V okviru prostovoljskih organizacij je bilo leta 2020 – novejših podatkov še ni – opravljenih več kot 7,1 milijona ur dela, v organizacijah s prostovoljskim programom pa 203.237 ur. To je sicer precej manj kot leto prej, na obseg pa je po analizi skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2020 močno vplivala epidemija covida-19. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je bila dobrih 74,6 milijona evrov.