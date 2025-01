Različna pričakovanja pri dvigu minimalne plače

V nadaljevanju preberite:

Po nekaterih napovedih naj bi minister za delo Luka Mesec po današnjem pogovoru s predstavniki sindikatov in delodajalcev na seji ekonomsko-socialnega sveta sporočil, kakšna bo letos višina minimalne plače.

Drža socialnih partnerjev je pri tem vprašanju pričakovana – delodajalci vztrajajo pri zakonskem minimumu, ki ga ocenjujejo pri približno dveh odstotkih, sindikati pa zahtevajo več. Kaj pa bo redna letna uskladitev prinesla novemu plačnemu sistemu v javnem sektorju?

Določitev zneska minimalne plače je po zakonu v pristojnosti vsakokratnega ministra za delo, ki se o tem praviloma sicer posvetuje s socialnimi partnerji, povsem v njegovi presoji pa je, koliko bo njihova stališča upošteval. Okvire mu postavlja zakon, ki določa, da se minimalna plača enkrat na leto valorizira najmanj z inflacijo med predlanskim in lanskim decembrom, lahko pa minister pri tem upošteva še druge parametre, kot so gospodarske razmere, gibanje plač, zaposlenosti in gospodarske rasti.