Minister Han nad vojne dobičkarje

Z lesnimi gorivi se ogreva vsako drugo slovensko gospodinjstvo, dodatne težave zaradi posledic vojne v Ukrajini povzroča tudi prepoved izvoza lesa za kurjavo iz Bosne in Hercegovine ter iz Srbije, ki sta bila tradicionalno močna dobavitelja Sloveniji. Na ministrstvu za gospodarstvo so dobili anonimno prijavo, da na nekaterih lokacijah po Sloveniji špekulativno zadržujejo pelete in

drugo lesno kurivo – ob pričako - vanju nadaljnje rasti cen je strošek najema skladišč in zadrževanja kuriv v njih nižji od pričakovanih zaslužkov. »Če se namigi potrdijo, je v teh časih takšna poslovna praksa gotovo povsem nesprejemljiva,« pravi

minister Matjaž Han. Medtem pa na ministrstvu za pravosodje razkrivajo, da so seznanjeni s pobudo, da se navedena ravnanja posameznikov v kazenskem zakoniku opredelijo kot novo kaznivo dejanje, in sicer »vojno dobičkarstvo«, ter da se posledično tudi ustrezno sankcionirajo. Kje pa vidijo težavo?