Minister Jože Podgoršek je odstopil

V zadnjih dneh so se v medijih pojavile številne navedbe v povezavi z zasebnim dopustovanjem ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška. V zvezi s tem sta izjavo za javnost podala predsednik NSi ter minister Matej Tonin in minister Jože Podgoršek,« so sporočili iz NSi, kamor je Podgoršek nedavno prestopil.

Podgoršek medtem ostaja kandidat za poslanca NSi, saj odstop v tej fazi niti ni možen.

Tonin je včeraj v odziv na izjavo kmetijske družbe KŽK, da so Podgoršku poravnali račun za hotel v Bohinju, povedal, da je minister žrtev izsiljevanja kmetijske družbe KŽK. »Minister ni nikoli izrazil želje ali namere, da bi stroške bivanja poravnal osebno, to je storil šele štiri mesece kasneje po izbruhu medijske afere in potem, ko je od hotela zahteval, da že plačani račun stornirajo,« trdijo v KŽK.

Zadevo je Podgoršek tudi prijavil policiji.

»Glede na zadnja poročanja sva imela s Podgorškom dolg pogovor, po tem pa sva se odločila, da bo odstopil z mesta ministra za kmetijstvo, s čimer minister kaže tudi kulturo politike,« je dejal Tonin.

»Odstopam zaradi prepozno plačanega računa, to je dejstvo, ki ga obžalujem. Obžalujem tudi, da so se z mojo površnostjo želeli nekateri okoristiti,« je dejal Podgoršek.

»Očitno se nekateri močno trudijo s ponarejanjem računov; v teh dneh sem dobil različne verzije račune, o namenih katerih lahko samo ugibam. Obstajata dva računa za isto storitev. S soprogo sva bivala za 800 evrov, za kar sva prejela račun in sva ga tudi poravnala. Drug račun je nastavljen na drugo ime in znaša 580 evrov. Dobil sem tudi druge verzije račune za storitve v hotelu ... Vse to kaže, da gre za vnaprej zmontiran proces proti meni in moji družini. Poskus izsiljevanja, ki sem ga bil deležen, sem prijavil policiji, dal sem jim vse dokaze. Zaradi zaščite postopka drugih podrobnosti ne morem pojasniti.«

»Moj odstop ne pomeni, da so Gorenjski kmetje ostali sami. Pri tem bom uporabil vsa razpoložljiva sredstva,« je dejal Podgoršek.