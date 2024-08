Minister Poklukar prebivalcem obljubil mirno življenje

Zaradi ponavljajočih se in vedno hujših kriminalnih dejanj dela romske skupnosti v občinah, kjer Romi živijo – pred kratkim so se znesli nad policijsko patruljo v Kočevju –, se je očitno zganila tudi država. Danes je občino Ribnica obiskal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki se je seznanil z razmerami na terenu.

Poklukar je povedal, da to ni prvi obisk v sedanjih razmerah, saj je bil na ribniški policijski postaji pred nekaj dnevi, ko so mu policisti predstavili aktivnosti, s katerimi zagotavljajo varnost in javni red: »S temi aktivnostmi sem zadovoljen, saj se je povečalo število policistov in policijskih enot, delovanje policije pa je ciljno usmerjeno.«

Podrobnosti o tem, koliko policistov več je v občini Ribnica, koliko je patrulj in drugih ukrepov, minister ni želel pojasniti, saj naj bi jutri to storil generalni direktor policije, ki bo s sodelavci predstavil, kaj slovenska policija počne v tem delu Slovenije, kakšne so njene aktivnosti in statistike.

Ribniški župan Samo Pogorelc je ministru predstavil varnostno situacijo v občini in tudi možne rešitve, je dejal Poklukar: »Večina županov v tem prostoru nas opozarja na varnostne razmere, pri čemer se občani in občanke ne počutijo varne, zato je tudi policija okrepila svoje delo.« Kot je dejal Poklukar, je na poti iz Ljubljane do Ribnice srečal tri ali štiri policijske patrulje, ki so bile ob cesti.

Minister je pohvalil ribniškega župana zaradi »izredno konstruktivnega pristopa k reševanju romske problematike oziroma predlogov, kako sodelovati in reševati nastalo situacijo«. Pri tem je pohvalil medresorsko delovno skupino za romsko problematiko, ki je nastala leta 2022 in se je – rezultatov sicer ni videti – ukvarjala predvsem z vprašanji integracije Romov, na sredinem sestanku pa je sklenila, da bodo ustanovili podskupino, ki se bo ukvarjala s kriminalom oziroma z varnostno problematiko.

Tako na sestanku medresorske delovne skupine kot tudi v Ribnici pa so izpostavili nujnost iskanja rešitev za sedanje težave z delom romske skupnosti v sodni veji oblasti, predvsem pri sodnih postopkih in sankcijah. Kot je poudaril ribniški župan, je nelogično, da ima lahko predstavnik romske skupnosti 17 izrečenih pogojnih kazni, če pa za vse druge velja, da imajo lahko le eno pogojno kazen, ki se z novo obsodbo spremeni v kazen. »A to ne velja za vse,« je izpostavil Pogorelc. Poklukar pa je dejal, da bo vsa ta vprašanja – policijske postopke, ki jih tožilstvo zavrže, pa bagatelno kriminaliteto, mladoletno kriminaliteto … – odprl prihodnji teden na sestanku z ministrstvom za pravosodje.

»Zagotavljam, da bo policija naredila vse, da se tukaj vzpostavi javni red in se poveča zaupanje državljank in državljanov, da se bodo počutili varne,« je dejal Poklukar, ki je obljubil – če bo treba – dodatne policijske sile na tem območju.

Dodal je še, da integracija Romov ni le domena resorja notranjih zadev, ampak tudi vseh drugih resorjev, ki morajo politike med seboj usklajevati, prav tako pa je treba rešitve iskati v sodelovanju države, lokalne skupnosti in romske skupnosti. »Verjamem, da bomo neke rešitve našli,« je bil optimističen Poklukar.