Minister verjame v kompromis z zdravniki

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v intervjuju, ki bo objavljen v Sobotni prilogi, izrazil prepričanje, da bodo s Fidesom iskali kompromis. Z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik sta se včeraj odzvala na vabilo Fidesa, ki zahteva izstop iz enotnega plačnega sistema s spremembo zakona o zdravniški službi, ob tem pa pogajanja za nov tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, in za 19. oktobra napoveduje stavko.

Minister za zdravje se je v pogovoru za Delo strinjal, da bi bilo treba plače vseh zdravstvenih delavcev urediti drugače: »To vemo in o tem se pogovarjamo. Jasno smo dali tudi vedeti, da iščemo sistemske spremembe za nov plačni sistem, ampak to ne gre z danes na jutri. Vemo, da je ta sistem zašel v slepo ulico in da ga je treba prenoviti. Mnogi to razumejo, pričakujem, da bodo tudi zdravniki.«