Minister Dikaučič v nov razpis, tožilci ga označujejo za farso

Mirjam Kline, vrhovna državna tožilka. FOTO: Pivk Mavric

Pravosodno ministrstvo bo po naših informacijah danes v uradnem listu objavilo nov poziv za izbor kandidatov za slovenska člana evropskega javnega tožilstva. »To je popolna farsa,« komentira, nekdanja predsednica društva tožilcev, zdaj članica izvršilnega odbora.Izbrana evropska delegirana tožilcainsta sicer dobila obvestilo, da nista bila izbrana, a to obvestilo po naših informacijah ne vsebuje nobenega pravnega pouka. »Vlada jima je s to potezo preprečila, da bi vložila tožbo zaradi molka organa, hkrati pa gre ministrstvo za pravosodje v nov razpis, za katerega je mogoče ugibati, da ne bo uspešen. Že na prvega so se prijavili le trije tožilci, po tem, kar se dogaja zdaj s postopkom, je vprašanje, kdo si bo želel oziroma upal izpostaviti,« pojasnjuje Mirjam Kline.»V tožilskem društvu ocenjujemo, da je delovanje vlade povsem nesprejemljivo, ves čas smo, kot je znano, tudi opozarjali na nedopustno razveljavitev razpisnega postopka, ki je bil opravljen popolnoma zakonito,« poudarja Klinetova.»Ko poslušam predsednika vlade Janeza Janšo, da želi vlada 'čim prej opraviti razpis, ki bo vodo tesen', sem ogorčena in jezna, prepričana sem namreč, da ne smemo dovoliti, da bi se v postopku zgodile nezakonitosti, proti temu se moramo boriti. Dejstvo namreč je, da vlada ne more opraviti izbire kandidatov. Kot tožilka tudi nisem sposobna razmišljati o zaobidu zakonodaje, kar se očitno dogaja v tem primeru,« je še ostra Klinetova.Državnotožilski svet, ki je pristojen za postopek izbire, pred prejemom gradiva novega razpisa, zadeve ne komentira, njegovo kakršnokoli odločanje pred tem ni predvideno. Preverjali smo namreč, ali bo svet sploh opravil nov postopek izbire delegiranih tožilcev.Dogovor med Slovenijo in Evropskim javnim tožilstvom je, da se mu pošlje le dva pri nas izbrana kandidata, saj kolegij Evropskega javnega tožilstva ne bo opravljal postopka izbire med več imeni, ki bi jih morebiti poslali iz Slovenije. V društvu pričakujejo, da bosta kolega vložila tožbo, dopuščajo tudi, da bo treba iti vse do ustavnega sodišča. Upravno sodišče je, spomnimo, nedavno s sklepom zavrglo njuno tožbo o (ne)imenovanju , in sicer zato, ker tožnikoma sklep vlade, s katerim so pravosodnemu ministrstvu naložili ponovitev postopka, ni bil vročen. Kot je pojasnilo upravno sodišče, sta tožnika tožbo vložila preuranjeno. Ker niso bile izpolnjene procesne predpostavke, je zavrglo tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe.Slovenija je edina članica, ki še ni imenovala tožilcev.