Tožba v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev zavržena

Upravno sodišče je s sklepom zavrglo tožbo o (ne)imenovanju evropskih delegiranih tožilcev, prav tako je zavrglo zahtevo za izdajo začasne odredbe. Tožbo proti sklepu vlade in predlog za izdajo začasne odredbe sta vložila kandidata za evropska delegirana tožilcainTožbeni zahtevek, ki sta ga postavila Tanja Frank Eler in Matej Oštir, po vsebini ustreza tožbenemu zahtevku izpodbojne tožbe. Tožba ni bila vložena proti posamičnim aktom ali dejanjem organa, s katerimi je poseženo v človekove pravice in temeljne svoboščine, oziroma ni bila vložena tožba zaradi molka organa, so zapisali v obrazložitvi na upravnem sodišču.Za začetek in tek upravnega spora morajo biti izpolnjene procesne predpostavke, ki jih sodišče preizkuša v predhodnem preizkusu tožbe, in če niso podane, tožbo zavrže. Rok za tožbo proti izpodbijanemu aktu začne teči z vročitvijo upravnega akta, tožbo pa je treba vložiti v tridesetih dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek. V obravnavani zadevi je nesporno dejstvo, da tožnikoma sklep Vlade Republike Slovenije z dne 25. 5. 2021 ni bil vročen, zato sta tožnika tožbo vložila preuranjeno, so še zapisali na upravnem sodišču.