Ministrica bi pogajanja neposredno prenašala prek facebooka

Za danes ob 14. uri je predviden sestanek med predstavniki Sviza in Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) ter ministrico za izobraževanje Simono Kustec, ki je vabilo na delovni pogovor o odprtih vprašanjih poslala na dan splošne stavke v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter na nekaterih fakultetah.

Sindikata je zanimalo, ali gre za pogajanja o stavkovnih zahtevah ali o drugi vsebini, na kar niso dobili odgovora, se pa stvari očitno zapletajo, še preden sta nasprotni strani sedli za skupno mizo. Včeraj je bila namreč na spletni strani vlade objavljena napoved, da bodo zaradi velikega interesa širše javnosti ter za zagotavljanje popolne transparentnosti delovni sestanek neposredno prenašali na facebook strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

»Ker je ministrstvo v obvestilu o neposrednem prenosu vnaprej napovedalo, da vlada do volitev ne bo sprejemala nobenih dodatnih obremenitev javnih financ v breme naslednjega mandata, je sestanek z enostransko nadzorovanim prenosom očitno namenjen ščuvanju javnosti proti zaposlenim v izobraževanju in izkrivljanju vsebine stavkovnih zahtev,« menijo v sindikatih in dodajajo, da v »žal precej verjetni manipulaciji« niso pripravljeni sodelovati.

Ministrico so pozvali, naj prekliče neposredni prenos sestanka, sicer se ga ne bodo udeležili. Na odziv ministrstva še čakamo.

Kot je znano, zaposleni v vzgoji in izobraževanju zahtevajo ovrednotenje dodatnih obremenitev med epidemijo in vzpostavitev porušenih plačnih razmerij v primerjavi s primerljivimi delovnimi mesti v drugih dejavnostih javnega sektorja. Zato so 9. marca tudi stavkali. Ali bodo sindikalne aktivnosti zaostrovali in kdaj, bo najbrž znano v prihodnjih dneh.