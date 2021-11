Ministrica Simona Kustec zavrača vse očitke

Interpelacijo proti ministrici za izobraževanje Simoni Kustec je vložilo 43 poslank in poslancev. Kot je v obrazložitvi interpelacije opozoril prvopodpisani Matej T. Vatovec, ministrica ni izpolnila pričakovanj in dolžnosti, očitki pa se ponavljajo iz prve interpelacije in ponavljajo se tudi ministričine napake.

Kustečevi očitajo, da je zanemarila ustrezne priprave na novo šolsko leto, kar je ponovitev napake iz prejšnjega leta. Očitajo ji podcenjujoč in izključujoč odnos do vseh v vzgoji in izobraževanju ter tudi pomanjkanje rešitev oziroma konkretnih ukrepov za odpravo posledic epidemije.

Kot je še dejal Vatovec, je v šolstvu zmeda, ki se ves čas ponavlja, saj se odloki sprejemajo čez noč: »Sem starš osnovnošolca in smo v treh dneh dobili tri ali štiri navodila.« Dodal je, vse pripombe, kritike predstavnikov stroke, ki se ukvarjajo s pedagogiko, govorijo o nesposobnosti: »Nesposobnosti organiziranja in komunikacije.« Zaključil je, da na svojem področju ministrica ne naredi tistega, kar bi morala: »Človek, ki ne želi poslušati, ne želi razumeti, se ni pripravljen pogovarjati in sklepati kompromisov z ljudmi, s katerimi bi moral sodelovati, ne more biti skrbnik in vodja sistema vzgoje in izobraževanja in bi moral oditi.«

Poslanec Marko Koprivc je opozoril, da že tretja generacija otrok ni doživela normalnega šolskega leta, beremo poročila o policijski prisotnosti v šolah že tretji dan po uvedbi samotestiranja, še vedno ni urejenega prezračevanja, tudi on je opozoril na pozna navodila: »Vlada sprejema odločitve, navodila pridejo čez dva, tri, štiri dni. Morda bodo natančna, morda zamegljena, morda jih sploh ne bo.«

Koprivc je bil jasen, da bi morala Simona Kustec odstopiti: »Svojim nalogam ni kos in jih ne opravlja.« Dodal je, da ministrica še vedno išče odgovore na osnovna vprašanja, ignorira vse praktike in sindikat Sviz. Zadnji primer, da resorju ni dorasla, je prav samotestiranje, je dejal Koprivc in dodal, da je zadeva stekla zgolj zahvaljujoč učiteljicam in ravnateljem. »V normalni demokraciji bi ministrica sama odstopila. Že v prvo ne bi prestala interpelacije. Tako pa se bomo zvečer zgolj spraševali, komu so Janša in pajdaši strli jajca. Kako strašna je slepota človeka,« je sklenil Koprivc.

Ministrica: Resnica je drugačna

Simona Kustec je svoj odgovor začela s številkami iz zdravstva. Da je v državi več kot 45.400 bolnih, da je več kot 32.000 otrok v karanteni. Poudarila je, da je bilo največ odkritih okužb prav pri šolskih otrocih. Obvezno samotestiranje otrok se je sicer začelo ta teden.

V svojem odgovoru na očitke je dejala, da »resnica, podprta z dejstvi, govori prav nasprotno«. Pokazala je število inšpekcijskih nadzorov, sestankov, ki so jih imeli. Na očitke, da sploh ni prisotna, da je bila poleti na olimpijskih igrah v Tokiu, prejšnji teden pa v Parizu, je zavrnila z navedbo, da je tudi to delo ministra, in dodala: »Prihodnji teden odhajam v Bruselj, da ne boste vznemirjeni, kje sem.«

Kustečeva je svoj odgovor sklenila, da je za vse to 'krivo' tudi dejstvo, da je ženska: »Politika nima kaj iskati v šolah. Šola ni in ne sme biti prostor političnega boja na plečih naših otrok in znanja. Vse očitke interpelacije zavračam. Tudi na podlagi dejstva, da kritike slonijo na mehanizmih, kako žensko utišati, je ne jemati resno, jo poniževati z žaljivkami, ko oziroma če nisi na njeni strani, še posebej, ko gre za žensko v politiki. Do tega imam in bom imela ničelno stopnjo tolerance. Kolegice, ko ne boste na pravi strani, boste stale omadeževane na moji strani.« Sledil je aplavz koalicijskih poslancev.