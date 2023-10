Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pred odstopom?

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je po naših informacijah že včeraj napisala odstopno izjavo, danes naj bi sledil pogovor s predsednikom vlade Robertom Golobom, po katerem bo sprejeta dokončna odločitev.

Sodeč po obvestilu, ki so ga prejeli zaposleni na ministrstvu za javno upravo, da bo odsotna od ponedeljka, 9. oktobra, je mogoče sklepati, da se s funkcije poslavlja.

Sanja Ajanović Hovnik je še včeraj v oddaji Tarča na TV Slovenija sicer zatrdila, da pri razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij ni ravnala nezakonito. Najavila pa je celo v poslanskih skupinah, da bo koaliciji pojasnjevala svoje očitke pred napovedano interpelacijo. Tako v SD kot Levici so namreč zahtevali pojasnila, tudi v Gibanju Svoboda je bilo mogoče slišati glasove, da bi morala odstopiti.

Na naše sporočilo se ni odzvala.

Ajanović Hovnikova je sicer že peta ministrica iz kvote Gibanja Svoboda, ki je ali še bo zamenjana. Po notranji ministrici Tatjani Bobnar in Danijelu Bešiču Loredanu je Golob izgubil zaupanje in zahteval še menjavo v resorju kmetijstva, ki ga vodi Irena Šinko, in naravnih virov, ki je v pristojnosti Uroša Brežana.

»Ne gre samo za kazensko odgovornost, gre tudi za videz in politično odgovornost,« je včeraj opozorila poslanka Gibanja Svoboda Moja Šetinc Pašek. »Kar se tiče razpisa, osebno pričakujem res prepričljive dokaze, neizpodbitne argumente, zakaj naj to ne bi bilo sporno. Pri tem ne bi smelo biti izjem, ne glede na to, iz katere stranke je minister,« je poudarila poslanka Levice Nataša Sukič.

Sinočnja oddaja Tarča je sicer še dodatno razkrila, da je ministrica 10. maja podpisala dokument Izjava ministrstva o podpori programu inštituta IPES, kar nakazuje, da je vedela oziroma bi morala vedeti, da se je na razpis prijavila njena prijateljica in nekdanja partnerica v podjetju. Kasneje je namreč podpisala spremembo razpisnih pravil, ki je prav inštitutu IPES omogočilo pridobitev sredstev.

SDS je sicer že ob njeni najavi poudarila, da pričakuje, da bo še pred glasovanjem odstopila.