Zelenski pozval k zaščiti evropske enotnosti

V nadaljevanju preberite:

Granada je eden od glavnih turističnih in kulturnih emblemov na Iberskem polotoku in ni presenečenje, da je Španija ta del Andaluzije izbrala za prizorišče vrhunca predsedovanja svetu Evropske unije. V mestu, o katerem naj bi nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton nekoč dejal, da ima najlepše sončne zahode na svetu, bodo voditelji sedemindvajseterice jutri na neformalnem vrhu med drugim razpravljali o obvladovanju migracij in širitvi EU, že danes pa je tam potekalo srečanje Evropske politične skupnosti (EPS).

To je bil tretji vrh EPS, ki je lani v kontekstu ruske agresije nastala na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona in se poskuša uveljaviti kot prostor dialoga in sodelovanja med članicami EU ter državami v njenem evropskem zaledju. Skupina se je prvič sestala v Pragi in drugič leto pozneje v Moldaviji. Tokratnega foruma v Andaluziji se je udeležilo približno 45 voditeljev držav od Združenega kraljestva, prek Kosova, ki ga Madrid ne priznava, do Armenije, svojo prisotnost je v zadnjem trenutku potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.