Zadnje menjave krepijo strujo Vesne Vuković

V Gibanju Svoboda in tudi preostalih dveh koalicijskih partnericah se krepijo ocene, da bodo zadnje menjave in tiste, ki se napovedujejo tudi v kabinetu predsednika vlade, dodatno okrepile vlogo generalne sekretarke največje koalicijske stranke Vesne Vuković. Razen ministrice za kmetijstvo Irene Šinko preostali ministri in ministrice, ki so se že poslovili ali se bodo še morali posloviti, predstavljajo namreč tisto peterico v Gibanju Svoboda, ki nikakor ni bila del njene struje.

Zdaj že nekdanja ministra za notranje zadeve Tatjana Bobnar in za zdravje Danijel Bešič Loredan, pa tudi minister za naravne vire Uroš Brežan, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik naj bi bili tisti, ki so še v času enotne prvotne ekipe prejemali opozorila, da so s svojim nasprotovanjem trn v peti.