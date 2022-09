Ministrstvo razveljavilo razpis za neformalna izobraževanja za starejše

»Na službi vlade za digitalno preobrazbo smo prejšnji teden v sredo, 7. 9., pozvali Slovenski regionalno razvojni sklad, naj razveljavi razpis za neformalna izobraževanja za starejše,« je danes sporočila ministrica za digitalizacijo Emilija Stojmenova Duh. Kot razlog za takšno odločitev je ministrica navedla neskladnost razpisa z zakonom o digitalni vključenosti in v tem smislu prst uperila v prejšnjo administracijo: »Po temeljitem pregledu celotne dokumentacije, ki je nastala pred primopredajo, smo ugotovili, da je ta razpis v neskladju z zakonom o digitalni vključenosti. Ključna zadeva pri tem je, da so bile ciljne skupine – to so upravičenci do teh izobraževanj – neustrezno opredeljene; namreč sam razpis ni ločil med tem, ali imajo osebe, ki so upravičene do izobraževanja, nizke digitalne kompetence, ali sploh nimajo teh digitalnih kompetenc, oziroma ali imajo že napredne digitalne kompetence,« je pojasnila Stojmenova Duh.

Ob zapisanem na ministrstvo še ugotavljajo, da je »zakon o digitalni vključenosti v neskladju s splošno prepovedjo diskriminatornosti, ki pa jo določa pravni red naše države«. Na to sta že prej opozarjala zagovornik načela enakosti in varuh človekovih pravic, hkrati so diskriminatornost zakona izpostavljali tudi predstavniki civilne družbe in združenja upokojencev.

Do digitalnega bona upravičeni tisti, ki so opravili devet ur tečaja Nekateri tečaji za starejše so že potekali, vendar se v prihodnje ne bodo več izvajali. Vsi izvajalci izobraževanj bodo dobili povrnjene stroške za že opravljene aktivnosti, ki vključujejo že izvedena usposabljanja do vključno 25. avgusta, ko je služba vlade pozvala k začasni zaustavitvi aktivnosti v okviru razpisa. Na ministrstvu pravijo, da bodo do digitalnega bona kljub temu upravičeni tisti posamezniki, ki so že opravili osemdeset odstotkov izobraževanj oziroma najmanj devet ur tečaja. Digitalni boni bodo vnovčljivi do konca novembra.

Danes je pristojna ministrica tako dokončno sporočila, da so skladu naročili razveljavitev razpisa za izobraževanja, s čimer bo začasna zaustavitev aktivnosti glede izvedbe izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc postala trajna. Ministrica Stojmenova Duh je pri tem še poudarila, da se že pripravljajo novi razpisi, ki v prvi vrsti ne bodo diskriminatorni, možnost udeležbe pa naj bi imeli vsi, ki bi to želeli. »Ključno sporočilo za danes je, da usposabljanje za starejše se ne ustavljajo kot takšna, ampak, da odpravljamo dirskriminacije in da pripravljamo ukrepe, ki bodo omogočili vsem, ki si želijo udeležiti usposabljanja in si želijo pridobiti digitalne kompetence, da to priložnost tudi dobijo,« je napovedala ministrica, pri tem pa dodala, da bo podlaga za to v noveli zakona o digitalni vključenosti. Ta naj bi bila pripravljena do te mere, da bo kmalu obravnavana na vladi.

Na vprašanje, ali lahko pričakujemo še kakšne druge zaplete, pri izvedbi ukrepov iz prejšnje vlade, je ministrica ogovorila, da ne. Pred tem so sicer že preklicali vzpostavitev slovenskega predstavništva v kalifornijskem mesto Palo Alto.

Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Glede preteklega dogajanja spomnimo, da je vladna služba za digitalno preobrazbo 23. avgusta objavila zahtevo, da se začasno takoj ustavijo vse aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc. Kot so takrat povedali, so se pri javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle pojavljale »številne nepravilnosti«.

Slovenski regionalni razvojni sklad, ki je skrbnik razpisa, ki ureja omenjena izobraževanja, je še pred koncem avgusta sledil zahtevi ministrstva, ob tem pa je ministrstvo od sklada do 2. septembra zahtevalo še končno poročilo o morebitnih nepravilnostih, ki so se zgodile med izvajanjem razpisa.