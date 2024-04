Ministrstvo Slovencem odsvetuje potovanja v Izrael

Ministrstvo za evropske in zunanje zadeve (MZEZ) slovenskim državljanom zaradi razmer v Izraelu iz varnostnih razlogov odsvetuje vsa potovanja v to državo. Zanjo po novem velja najvišja stopnja previdnosti, ministrstvo pa slovenskim državljanom v Izraelu priporoča, naj ravnajo previdno ter sledijo in upoštevajo navodila lokalnih oblasti.

Ministrstvo je v ponedeljek na svoji spletni strani v posodobljenih priporočilih zapisalo, da za Izrael velja najvišja stopnja previdnosti ter da Slovencem odsvetuje vsa potovanja v državo. Pred tem je ministrstvo zaradi napetosti v regiji in varnostnih razmer v državi odsvetovalo vsa nenujna potovanja v Izrael.

MZEZ opozarja, da ob meji z Gazo in v enklavi ter na severu države ob meji z Libanonom potekajo vojaške operacije. Obstaja nevarnost raketnih napadov, povečana je nevarnost terorističnih napadov pa tudi nevarnost zaradi napadov in groženj Irana.

V luči tega slovenskim državljanom svetuje, da redno sledijo in upoštevajo navodila lokalnih oblasti ter spremljajo novice. Svetuje tudi, da se izogibajo gibanju zunaj večjih mestnih središč, ter da vedno poznajo lokacijo najbližjega zaklonišča, kamor naj se napotijo takoj, ko zaslišijo alarm.

Prav tako priporoča izogibanje vsem množičnim dogodkom, demonstracijam, protestom in območjem, kjer se zbira večje število ljudi. Slovenski državljani se za konzularno pomoč lahko obrnejo na slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu.