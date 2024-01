Ministrstvo za zdravje nas pelje v slepo ulico

V nadaljevanju preberite:

Prenova UKC Ljubljana, vredna več kot sto milijonov evrov, je blizu čisto slepe ulice, je dejal Blaž Miklavčič, direktor gradbenega podjetja GH Holding iz Ljubljane, ki našo največjo bolnišnico prenavlja. Razlog za bližajočo se nacionalno katastrofo za bolnike vidi v naročniku, to je ministrstvu za zdravje in njegovem Uradu za kakovost, nadzor in investicije v zdravstvu (Unkis), ki dajeta nasprotujoča si navodila za prenovo. »Že pol leta se vrtimo v prazno. Soočeni smo s terorjem nad zdravo pametjo,« ugotavlja sogovorec. Kako to?