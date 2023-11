S prenovo UKC je treba pohiteti

V nadaljevanju preberite:

UKC Ljubljana je za Slovenijo objekt strateškega pomena. Lani se je tam zdravilo več kot 104.000 bolnikov hospitalno, še 736.000 pacientov pa je bilo obravnavanih ambulantno. Več kot 50 let staro glavno stavbo, zasnovano leta 1963, dokončano pa leta 1975, je nujno treba celovito prenoviti, če želi Slovenija še naprej ustrezno zdraviti najhuje bolne in poškodovane ljudi v državi. To je treba izpeljati, kolikor se le da hitro, saj so pacienti in dejavnosti med prenovo delno preseljeni, zdravljenje pa zato oteženo. A na ministrstvu za zdravje ugotavljajo, da prenova ne teče, kot je bilo načrtovano.