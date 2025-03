Ministrstvo zanika zavajanje s čakalnimi dobami

V nadaljevanju preberite:

»Ministrstvo za zdravje je 19. julija lani sprejelo nov pravilnik, po katerem je najdaljšo dopustno čakalno dobo za zelo hitro obravnavo podaljšalo s 14 na 30 dni. Za nekaj izbranih storitev z najdaljšimi čakalnimi dobami pa so kot dopustno čakanje določili celo eno leto,« opozarjajo v organizaciji Mladih zdravnikov Slovenije, v kateri trdijo, da naj bi to botrovalo navideznemu prikazu krajših čakalnih dob. Na zdravstvenem ministrstvu to zanikajo in vztrajajo, da se število nedopustno čakajočih pacientov res zmanjšuje.

Kot poudarjajo, so z novim pravilnikom dejansko nastale spremembe metodologije, zato se je septembra, ko je pravilnik začel veljati, število čakajočih pacientov res navidezno znižalo. A gre pri tem za primerjanje jabolk in hrušk. Ministrstvo je zdaj predstavilo podatke, ki so med seboj primerljivi, saj so pridobljeni izključno z novo metodologijo.