Mišič nadaljuje Lahove Sončne Vile na Belem Križu

Vse kaže, da bodo 17 let po nakupu najdražjih zemljišč v Portorožu predvidoma prihodnje leto vendarle začeli graditi Sončne Vile. Gašpar Gašpar Mišič iz podjetja Gasspar Naložbe in Marko Lukić iz podjetja Lumar sta namreč s podjetjem Ceeref Naložbe v ponedeljek podpisala pogodbo o največjem nepremičninskem poslu zadnjih nekaj let v Istri, danes prevzemajo doslej pripravljeno dokumentacijo in projekte, v začetku prihodnjega leta bodo zaprosili za gradbeno dovoljenje in predvidoma začeli graditi.

Nekaj čez 12.000 kvadratnih metrov veliko parcelo je občina Piran prodala avgusta leta 2006 podjetju GPG Naložbe (kasneje Ceeref Naložbe), v lasti podjetnika Igorja Laha, in to za približno 10,2 milijona evrov (z davki vred), ali 845 evrov na kvadratni meter. To zemljišče velja za eno najdražjih prodanih doslej v Portorožu. Igor Lah ga je zdaj Mišičevemu družinskemu podjetju in Lumarju, ki sta z enakimi deleži ustanovila družbo Sončne Vile, d.o.o. prodal za približno 6 milijonov evrov, ali 490 evrov za kvadratni meter. Tudi ta cena sodi med dražje uresničene v piranski občini v letih po finačni krizi.

Družbo Sončne vile sta v enakem deležu ustanovila Gasspar Naložbe in Lumar Inženiring, vodita pa jo Tatjana Celarc in Boris Cebek.

Podjetju Ceeref Naložbe je lepe načrte prekrižala občina, ki je šele leta 2010 sprejela občinski podrobni prostorski načrt, tedaj je zobe pokazala finančna in nepremičninska kriza. Toda v Ceeref Naložbah so vseeno izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, a se je zapletlo še drugič, ko je občina hotela naprej dobro služiti in podjetju Igorja Laha zaračunala še 3,4 milijona evrov komunalnega prispevka. Podjetje se s takšnim komunalnim prispevkom ni strinjalo, tožilo občino in na sodišču uspelo. Leta 2014 so v občinski upravi priznali napako in ugotovili, da znaša komunalni prispevek 1,57 milijona, več kot pol manj od prvotnih izračunov.

Sončne vile bodo zgradili v neposredni bližini antene RTV oddajnika Beli Križ, na fotografiji desno zgoraj. Foto Jaka Jeraša

Gašpar Mišič nam je povedal, da bodo nekaj manj kot en milijon komunalnega prispevka odplačali s posegi na zemljišču, kakih 600.000 evrov pa bodo plačali z denarjem. Pri gradnji se bodo držali prostorskega načrta in v glavnem tudi že izdelanih projektov. Dopolnili jih bodo na primer s postavitvijo sončne elektrarne. Prostorski načrt je predvidel, da bi na tem zemljišču lahko zgradili 12 enodružinskih vil, vsako z bazenom, in tri stanovanjske bloke s skupaj 24 stanovanji (ta stanovanja bodo imela tudi skupen bazen). Na območju je predvidenih 92 parkirnih mest, od teh 44 v garažah. Hiše naj bi imele od 253 do 408 kvadratnih metrov površine, stanovanja pa naj bi bila velika med 40 in 120 kvadratnimi metri, a bodo velikost prilagodili povpraševanju.

Mišič ne želi prehitevati z navedbo cen, saj je nepremičninski trg nepredvidljiv, cene gradenj pa še toliko bolj. Ko je parcelo kupil Igor Lah, so nepremičninski agenti izračunali, da bi moral kvadratni meter stanovanj prodati po najmanj 5000 evrov za meter, če bi se mu hotel račun iziti. Kmalu zatem so stanovanja v Mišičevi Rezidenci Park v Luciji tudi dosegala takšne cene, a so v krizi tudi nazadovale. Zdaj nepremičninarji ugotavljajo, da bodo cene podobne, kot so o njih špekulirali pred 16 leti. Ena hiša bi morala stati čez milijon evrov.

Investitorji napovedujejo, da bodo naselje vil in stanovanj uredili po zgledu kondominija, kot že deluje v lucijski Rezidenci Park. Trdijo, da je povpraševanje po takih stanovanjih in hišah veliko in da tudi v Izoli prodajajo parcele po podobnih cenah. Parcele na Belem Križu se ponašajo z lepim razgledom, so pa 80 metrov nad morjem, zelo blizu RTV oddajnika Beli Križ in na območju, ki je vse gosteje poseljeno. Na mestu, kjer je v starem Portorožu stala le ena enodružinska hišica, bo v prihodnje v 36 stanovanjih živelo približno 100 ljudi.

Javno podjetje Okolje je prejelo dve ponudbi za razpisano gradnjo 1200 metrov dolgega lesenega mostovža in komunalnih privezov v Jernejevem kanalu. Eno ponudbo je oddalo podjetje Adriaing Koper , ki bi zgradilo mostovž in priveze za 2,4 milijona evrov, Grafist bi isti mostovž zgradil za 3,2 milijona evrov. Ker ponudbi presegata ceno iz javnega naročila (1,75 milijona), so v Okolju sklenili, da se bodo z obema izvajalcema še pogajali in se šele po pogajanjih odločili, ali bodo sploh oddali dela. V vsakem primeru pa lahko graditelji groba dela izpeljejo le do 15.marca, potem pa zaradi gnezditvenega odbodbja v krajinskem parku Sečoveljske soline velja prepoved hrupnih del.

Za koliko je mogoče prodati parcele, bo po svoje povedala dražba, ki jo za 15. september napoveduje občina Izola. Prodajajo pet parcel na Šaredu in po eno v Maliji, Kortah in Izoli. Izklicna cena za tiste iz Šareda znašajo 408.000 do 508.000 ali 350 do 375 na meter.