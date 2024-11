Mladika v depolitizacijo Janševe zunanje politike

V nadaljevanju preberite:

Po treh letih Slovenija dobiva novo strategijo zunanje politike. Nadomestila bo prejšnjo iz časa tretje vlade Janeza Janša. Je že medresorsko usklajena, v vladno sprejetje pa bo šla predvidoma v drugi polovici decembra, po tem ko bodo o njej govorili diplomati na svojem tradicionalnem posvetu.

Ta teden se je sestal strateški svet na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Tanja Fajon. Razpravljali so tudi o novi strategiji slovenske zunanje politike, ki jo je ministrica napovedala že ob nastopu mandata, v javnosti pa so odmevale predvsem napovedi, da bo slovenska zunanja politika poslej feministično obarvana.

Novo stretegijo najbolj loči od prejšnje to, da je očiščena ideologije in da je depolitizirana, je slišati iz vrst ustvarjalcev strategije in od tistih, ki so jo imeli priložnost prebrati.