Diplomacija v času nedoslednosti

Obisk srbskega zunanjega ministra Marka Đurića v Sloveniji so njegovi kolegi poimenovali »ofenziva šarma«, s katero poskuša Srbija zgladiti odnose s Slovenijo. Ti so bili načeti aprila letos, ko je predsednik Srbije Aleksandar Vučić javnost vznemiril z vulgarno izjavo o »odvratnih Slovencih«. Đuriću ni lahko. Poleg Tanje Fajon mora šarmirati še kolege in kolegice v baltskih in skandinavskih državah, ki nimajo razumevanja za srbsko zvestobo Rusiji pri zavračanju zahteve Evropske unije za uvedbo sankcij proti njej.