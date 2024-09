Mladoletnica poklicala policijo, ker so ji starši vzeli telefon

Mladoletna Poljakinja je v ponedeljek policistom v Brežicah prijavila, da jo starša maltretirata, sta do nje psihično nasilna in sta ji vzela telefon. Policisti so ugotovili, da je nastal vzgojni spor med starši in 14-letnico, zato so ji pojasnili, da je ena od vlog staršev tudi vzgoja in da v tem primeru ne gre za kaznivo dejanje ali prekršek.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je 14-letnica trdila, da je bila zaradi odvzema telefona pod hudim stresom in prestrašena.

Policisti so opravili razgovor najprej z njo, potem pa še s starši. Ugotovili so, da so se sprli zaradi čezmerne uporabe mobilnega telefona. Starši so ji odvzeli telefon, kar jo je tako razburilo, da je poklicala policijo.