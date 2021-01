Množici težav in zapletov kar ni videti konca

Odpri galerijo

Ministrstvo za javno upravo, ki ga vodi Boštjan Koritnik, pravi, da sledilna aplikacija #OstaniZdrav deluje dobro, uporabniki pa so jo ocenili z oceno 1,8 na lestvici do 5. Nemški aplikaciji so uporabniki dali oceno 2,9. Foto Uroš Hočevar